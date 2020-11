L’attore Premio Oscar Jeremy Irons è ufficialmente entrato a far parte del cast di Munich, un film prodotto da Netflix e diretto da Christian Schwochow. Questo thriller politico, ambientato nel 1938, è ispirato al romanzo di Robert Harris (autore anche di Dictator, Conspirata e Il Ghostwriter). Il libro Monaco è uscito nel 2017 nel Regno Unito, per poi giungere in Italia solo nel 2018.

Secondo le prime indiscrezioni diffuse da Deadline, Jeremy Irons presterà il volto a Neville Chamberlain, il Primo ministro britannico. Nel cast troveremo anche Martin Wuttke nei panni di Hitler (l’attore ha già interpretato lo stesso personaggio storico in Bastardi Senza Gloria, di Quentin Tarantino).

La trama di Munich

Il film è ambientato nel 1938. Hugh Legat, uno degli astri nascenti del Servizio diplomatico britannico, lavora come segretario del Primo ministro Neville Chamberlain. Paul von Hartmann fa invece parte dello staff del ministero degli Esteri tedesco, ma in realtà è un membro della cospirazione contro Hitler.

Hugh e Paul, sei anni prima, si erano conosciuti a Oxford, per poi perdersi di vista. In occasione della Conferenza di Monaco (in cui partecipano i capi di governo di Regno Unito, Francia, Germania e Italia), Hugh e Paul si incontrano nuovamente. I due dovranno compiere una cruciale scelta, che potrebbe mettere in pericolo le loro vite.

Il cast del film con Jeremy Irons

Come già detto, Jeremy Irons interpreterà Neville Chamberlain. L’artista – che nel 1991 vinse il Premio Oscar come Miglior attore per Il Mistero Von Bulow – ha recitato anche in Red Sparrow, Justice League, Inland Empire, Die Hard – Duri A Morire, M. Butterfly e Watchmen. Inoltre, tornerà anche in Zack Snyder’s Justice League.

Gli altri membri del cast sono George McKay, Martin Wuttke, Erin Doherty (The Crown), Liv Lisa Fries, August Diehl, Robert Bathurst (Downton Abbey), Marc Limpach e Jannis Niehwöhner.

Munich sarà diretto da Christian Schwochow (The Crown), mentre Ben Power si occuperà della regia. Il film arriverà non prima del 2021 su Netflix.