Non c’è futuro per la nuova serie di Kim Cattrall, Filthy Rich: con un esordio flop di ascolti, la cancellazione da parte di Fox è arrivata quasi subito. Sono bastati 5 episodi perché l’emittente decidesse di cancellarla a fronte di dati inequivocabili: con questa prima metà di stagione la serie ha raccolto una media di meno di due milioni di telespettatori, dopo un debutto poco superiore ai 3 milioni, affermandosi col poco lusinghiero primato di titolo meno visto di tutta la rete.

Questo family drama concepito come una soap opera moderna non ha fatto minimamente breccia nel pubblico di Fox e di conseguenza non è stato rinnovato per una seconda stagione. Pare che Fox continuerà a trasmettere i 5 episodi restanti, ma poi non archivierà il caso come un fallimento da dimenticare.

Kim Cattrall ha preso parte alla serie insieme a Corey Cott, Olivia Macklin, Aubrey Dollar, Benjamin Levy Aguilar, Melia Kreiling, Aaron Lazar, Mark L. Young, Steve Harris e Gerald McRaney.

Incentrata sulle vicende del clan Monreaux, una ricca e celebre famiglia del Sud nota per aver creato una rete televisiva cristiana di grande successo, Filthy Rich racconta i conflitti che si innescano dopo la morte del patriarca Eugene (McRaney) in un incidente aereo, quando sua moglie Margaret (Cattrall), una leader per le comunità religiose meridionali, deve farsi carico degli affari di famiglia. L’apparente morte di Eugene ha un forte impatto su Margaret e sui due figli adulti: le loro vite sono sconvolte quando viene rivelato che il defunto patriarca ha nominato tre bambini illegittimi nel suo testamento. Seguono rivelazioni di segreti imbarazzanti, tentativi di occultare lo scandalo, conflitti d’interesse e drammi emozionali. Una sorta di Brothers and Sisters o La Casa de Las Flores in salsa glam soap, sicuramente qualcosa di già visto e rivisto in tv in questi anni.

Kim Cattrall aveva puntato molto su questa serie come una grande occasione per il rilancio della sua carriera, rispondendo picche a tutti coloro che le chiedevano di un potenziale ritorno nei panni di Samantha di Sex And The City per un terzo film ispirato alla serie. Molto fiduciosa nel nuovo progetto che l’ha vista protagonista, aveva rifiutato nettamente ogni ipotesi di tornare a vestire il ruolo della disinibita p.r. della serie di Darren Star, ma chissà che dopo questo clamoroso flop non possa ripensarci e cambiare idea.

Di un film di Sex And The City 3 si continua a parlare ciclicamente da qualche anno, ma l’ostacolo principale finora era proprio il rifiuto di Kim Cattrall, che in questi anni ha anche raccontato di avere rapporti pessimi con la protagonista Sarah Jessica Parker. Di recente si è perfino ipotizzato di sostituirla con un’altra attrice, pur di riportare al cinema le quattro amiche di New York, ma dopo sei stagioni e due film avere una nuova Samantha sarebbe davvero poco rispettoso per la storia e per il pubblico.