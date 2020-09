Sì, sembra un’eresia anche solo immaginarlo, ma ci si sono messe in due a suggerire l’ipotesi che un terzo film di Sex and The City si possa fare con una nuova Samantha, un’altra attrice al posto di Kim Cattral, decisa a non tornare più nei panni della disinibita p.r. newyorchese.

Da anni ormai si vocifera di un presunto nuovo film di Sex And The City, nonostante il secondo sia stato un flop di critica – e a ragione, perché davvero privo di ogni sostanza nella trama e del fascino della serie originale – e non abbia entusiasmato nemmeno il pur numeroso pubblico che lo ha premiato al box office.

Nel 2017 sembrava che Sex And The City 3 fosse ormai sulla buona strafa per essere messo in produzione, ma il diniego della Cattral ha affossato il progetto. Ora l’attrice è protagonista della nuova serie Fox Filthy Rich e ribadisce l’intenzione di voltare pagina rispetto all’iconica Samantha interpretata per sei stagioni e due film. A rendere impossibile un ritorno del quartetto nella formazione originale – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e la Cattral – sono anche i rapporti di quest’ultima con la protagonista, decisamente pessimi. Ancora oggi, in una recente intervista, l’interprete di Samantha ha rivendicato gli aggettivi “crudele” e “ipocrita” che affibbiò alla più celebre collega anni fa.

Proprio perché il rifiuto di Kim Cattral impedisce la produzione di un terzo film di Sex And The City, che invece sarebbe ben visto dalle altre protagoniste, qualcuno ha suggerito una sostituzione per superare l’impasse. Durante una diretta di “Watch What Happens Live” dedicata alla nuova serie Ratched di Ryan Murphy, Cynthia Nixon è apparsa in videoconferenza con le co-star Sarah Paulson e Sharon Stone. Quando via Twitter è arrivata la domanda su un ipotetico ingresso di Sharon Stone nel cast di Sex And The City per rimpiazzare Kim Catrall nei panni di Samantha – di cui pare si sia vociferato dopo il rifiuto dell’attrice – la reazione è stata tutt’altro che negativa: “Non ne ho sentito parlare, ma se si presentasse l’opportunità di lavorare di nuovo con Cynthia, sarebbe un onore per me“, ha detto la Stone apprezzando l’idea. E la stessa Nixon, che nella serie ha interpretato l’avvocato Miranda, è parsa decisamente entusiasta al pensiero che Sharon Stone possa interpretare Samantha, perché sarebbe “decisamente meravigliosa, lo farebbe completamente suo” per il ruolo, aggiungendo poi che se dovesse esserci un’altra donna nel quartetto sarebbe fantastico averne “una di colore, stavolta“.

Ora, è vero che siamo nell’era dominata dai revival, dei remake, dai reboot e da tutto quanto possa ampliare universi narrativi già ben strutturati e radicati nella memoria collettiva del pubblico, ma Sex And The City è stato uno degli più grandi cult seriali capaci di imporsi nel mondo prima dell’iperproduzione di contenuti innescata dalla tv on demand e dalle piattaforme streaming. A suo modo è stato un format rivoluzionario per scrittura, linguaggio e convivenza pacifica tra stereotipi e novità radicali nella rappresentazione femminile. Stravolgere l’immagine che si ha della serie sostituendo una protagonista con un’altra, solo perché si odono in lontananza i quattrini che a fiotti riempirebbero i box office di tutto il mondo, è quantomeno triste ed avvilente. Già il secondo film di Sex And The City era stato un’enorme delusione rispetto al primo – decisamente riuscito anche se infinitamente troppo lungo per una pellicola che ha come riferimento una serie tv – ma infierire con un restyling del cast così invadente in stile soap opera, con lo stesso personaggio interpretato da un’altra attrice, sarebbe davvero una pessima idea, una forzatura inutile che una serie culto non merita affatto.