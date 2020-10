Arriva The 100 7 su Premium Action, ultimo capitolo della serie distopica targata CW. La settima stagione riprende gli eventi accaduti lo scorso anno con la misteriosa scomparsa di Octavia e la presenza della strana nebbia verde di Sanctum chiamata Anomalia, che verrà approfondita nel corso dei 16 episodi conclusivi.

La programmazione di The 100 7 su Premium Action è a cadenza settimanale, con un episodio ogni lunedì a partire dal 26 ottobre. Si parte con il 7×01 dal titolo Dalle ceneri, di cui vi riportiamo la sinossi:

Clarke e i suoi amici cercando di ricostruire Sanctum mentre dai boschi emerge una nuova minaccia.

Nel corso della settima stagione, trasmessa negli Stati Uniti da maggio a settembre di quest’anno, è stato mandato in onda un backdoor pilot che anticipa la possibile serie prequel di The 100 – ancora non ordinata e nelle fasi preliminari. L’episodio ha lo scopo di raccontare cos’è accaduto cento anni prima gli eventi della serie originale. La settima stagione è stata molto criticata dai fan sia per gli sviluppi narrativi che per la sorte destinata ad alcuni personaggi storici che non hanno soddisfatto le aspettative del pubblico – per non rovinare la sorpresa non sveleremo altro. Inoltre, il finale di serie corrisponde al centesimo episodio dello show. Come dichiarato da Jason Rothenberg, creatore e showrunner, questo è un modo per chiudere il cerchio.

Nel cast di The 100 7, Eliza Taylor nei panni di Clarke Griffin; Bob Morley è Bellamy Blake; Marie Avgeropoulos interpreta Octavia Blake; Lindsey Morgan è Raven Reyes; Richard Harmon è John Murphy; Tasya Teles interpreta Echo; Shannon Kook è Jordan Green. Entrano a far parte del cast principale JR Bourne nel ruolo di Russell Lightbourne e Chuku Modu nei panni di Gabriel Santiago, entrambi apparsi la scorsa stagione. Shelby Flannery, dopo il debutto nel finale della sesta stagione, entra nel cast regolare nel ruolo di Hope, figlia adulta di Diyoza.

The 100 7 verrà resa disponibile anche su Infinity il giorno dopo la messa in onda originale su Premium Action. In questo caso, l’episodio 7×01 sarà visibile il 27 ottobre e resterà tale per 28 giorni.

L’appuntamento con The 100 7 è a partire dalle 21:20 su Premium Action.