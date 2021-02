In arrivo Tribes of Europa su Netflix, una nuova serie post-apocalittica che porta la firma dei creatori e produttori di Dark.

Ambientata nel 2074, a seguito di una misteriosa catastrofe globale, quel che resta dell’Europa è diviso in numerose “tribù” in guerra per il controllo del territorio. La storia segue le vicende di tre fratelli appartenenti la pacifica tribù di Origine: Kiano, Liv ed Elja. Separati tra loro, saranno costretti a trovare la propria strada in una lotta ricca di azione per il futuro di una nuova Europa.

La serie tedesca è diretta da Philip Koch e Florian Baxmeyer. Nel cast corale, anche alcuni volti di Dark: Henriette Confurius interpreta Lliv; Oliver Masucci è Moses; David Ali Rashed è Elja; Emilio Sakraya è Kiano; Melika Foroutan è Varvara; e Alain Blazevic nei panni di Crimson.

In occasione del lancio di Tribes of Europa, Netflix ha rilasciato un teaser trailer in cui non possiamo fare a meno di notare una certa somiglianza con The 100: un futuro distopico, in cui diverse tribù lottano per il controllo di un lembo di terra. La voce di uno dei protagonisti racconta come tutto è iniziato. Oltre alle scene d’azioni, viene anche mostrato un misterioso cubo che non deve finire nelle mani sbagliate e probabilmente sarà uno dei misteri su cui si reggerà la narrazione della serie.

Narrata in due lingue, inglese e tedesco, Tribes of Europe è composta da sei episodi. Una produzione Wiedemann & Berg, la serie è prodotta da Quirin Berg, Max Wiedemann, Maximilian Vetter e Philip Koch, che è anche showrunner e dirige gli episodi 1, 2 e 6.

Di seguito il trailer in italiano di Tribes of Europa su Netflix:

Una catastrofe globale. Un continente diviso in tribù. Un futuro da ritrovare. Tribes of Europa, una serie dai creatori di Dark, arriva il 19 febbraio. pic.twitter.com/L2Q5Qrpyzi — Netflix Italia (@NetflixIT) February 3, 2021

Tribes of Europa, una serie originale Netflix, sarà presentata in anteprima in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il prossimo 19 febbraio 2021, esclusivamente sulla piattaforma.