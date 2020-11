La televisione ha spesso portato sullo schermo un futuro incerto, tra ambientazioni post-apocalittiche e umanità decimata. The 100 è di sicuro una delle serie tv da prendere a esempio quando si parla di futuri distopici.

Tratta dai romanzi di Kass Morgan, la storia prende luogo in un mondo post-apocalittico in cui gli unici sopravvissuti a una guerra nucleare globale viaggiano su una stazione spaziale. Le risorse, però, iniziano a scarseggiare, così si decide di inviare sulla Terra cento delinquenti minorenni per verificare se il pianeta è di nuovo abitale. La Terra è però cambiata e nasconde insidie e pericoli che il gruppo dovrà affrontare solo restando unito.

Se vi piace il genere, date un’occhiata a queste 5 serie tv simili a The 100 da non perdere.

Snowpiercer

Quando si parla di storie post-apocalittiche non si può non iniziare con Snowpiercer. La serie Netflix si basa sull’omonima graphic novel che a sua volta ha ispirato il film del 2013 di Bong Joon-ho. Ambientata nel 2021, sette anni dopo una glaciazione che ha trasformato il mondo in una lastra di ghiaccio, la storia segue le vicende di alcuni passeggeri di un treno, lo Snowpiercer, che viaggia in moto perpetuo intorno al globo. Come The 100, anche questa è una storia di sopravvivenza: mentre i passeggeri delle classi ricche vivono nel lusso, quelli in coda preparano una rivolta perché stanchi si essere maltrattati e di vivere in povertà.

Revolution

Composta da due stagioni, Revolution è una delle serie tv simili a The 100 da vedere. A seguito di un misterioso evento che ha privato la Terra di energia elettrica, la società si è organizzata in comunità precedenti alla rivoluzione industriale. In tale scenario post-apocalittico, le persone si trovano a lottare ogni giorno al fine di sopravvivere, mentre la società è controllata da delle Milizie che si occupano della distribuzione del cibo e non fanno altro che accumulare armi.

Falling Skies

Prodotta da Steven Spielberg per un totale di cinque stagioni, la serie racconta un futuro lontano in cui una potente razza aliena ha conquistato la Terra neutralizzando le apparecchiature elettroniche e sterminando il 90% della popolazione umana. Anche in Falling Skies, tra le serie tv simili a The 100, un gruppo di resistenza cerca di sopravvivere contro gli extraterrestri invasori, chiamati Espheni, alti il doppio degli umani. Al loro servizio operano gli Skitter, creature molto simili a dei ragni giganti.

Terra Nova

Composta da una sola stagione, come Falling Skies anche Terra Nova è stata prodotta da Spielberg. La storia è ambientata in un futuro ben preciso: è il 2149, la vita sul pianeta Terra rischia di estinguersi a causa dell’inquinamento e della sovrappopolazione. Per cercare di salvare quanto è rimasto, una famiglia accetta di prendere parte a un esperimento che li catapulterà nel passato, precisamente 85 milioni di anni prima. Il gruppo avrà a che fare con un territorio ostile abitato da dinosauri e altri animali sconosciuti.

Under The Dome

Basata sul romanzo The Dome di Stephen King, la serie tv post-apocalittica è andata in onda per tre stagioni e narra le vicende degli abitanti di Chester’s Mill, che si ritrovano tagliati fuori dal resto del mondo a causa di un misterioso campo di forza che circonda tutta la città. Un gruppo di persone cerca di mantenere l’ordine e la pace, ma allo stesso tempo tenta anche di scoprire come fuggire da quella cupola, diventata ormai la loro prigione.