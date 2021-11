La CW chiude la porta al prequel di The 100. Lanciato con un backdoor pilot nel corso della settima e ultima stagione, l’ambiziosa serie avrebbe dovuto raccontare gli eventi che hanno preceduto l’apocalisse nucleare, 97 anni prima dell’inizio dello show originale.

Nell’episodio di The 100 7, durante un confronto faccia a faccia, Cadogan ricorda alla protagonista Clarke di come sua figlia Callie aveva inventato la lingua parlata dalla trikru. Ciò era solo l’apice dell’inizio della fine del mondo. Una trama ambiziosa, secondo le prime dichiarazioni dello showrunner della serie originale e del neo cancellato spin-off prequel, Jason Rothenberg.

Le sorti del prequel di The 100, intitolato prima Anaconda e poi Second Dawn, erano già segnate a ottobre 2020, quando la CW aveva messo all’angolo il progetto. Eppure Rothenberg sembrava abbastanza fiducioso: “Stanno avvenendo delle conversazioni a un livello talmente alto che non mi hanno incluso. Spero di ricevere una chiamata uno di questi giorni, e anche delle belle notizie. Mi piacerebbe continuare queste avventure. Adoro gli attori e il mondo dello show davvero tanto.”

Nel 2019, prima che andasse in onda il finale della sesta stagione di The 100, Rothenberg aveva condiviso con i fan la notizia dello spin-off prequel: “Con il finale di The 100 6 alle porte, ho alcune notizie dolci-amare da condividere: la stagione 7 sarà l’ultima. Siamo eternamente grati alla WB e alla CW per averci sempre permesso di raccontare la nostra storia come vogliamo e di concludere lo show alle nostre condizioni. È stata una corsa davvero incredibile!”

Perché la CW ha abbandonato il progetto del prequel dopo due anni di lavoro? Non sono ancora chiare le motivazioni dopo la cancellazione della serie, ma forse il finale originale di The 100 deve aver contribuito a tutto. L’ultimo episodio non ha soddisfatto le aspettative dei fan, che ne sono rimasti delusi per come si è concluso – un finale non in linea con la mitologia della serie tv.