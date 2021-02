Tribes of Europe è la nuova serie distopica di Netflix. Ambientata nel 2074, la storia descrive un futuro lontano – ma non troppo – in cui, in seguito a un disastro globale, l’Europa si è trasformata in un terra desolata piena di piccole fazioni sempre in lotta tra loro. Al centro vi è la Repubblica Cremisi, che ospita l’esercito, e si occupa di difendere la vecchia civiltà; ci sono poi i brutali Corvi, che vogliono dominare le altre tribù; gli Atlantiani, tribù misteriosa e tecnologicamente avanzata che vive in una base nascosta; e gli Origines, una tribù pacifista che rifiuta di usare la tecnologia moderna perché crede sia stato proprio questo a originare la fine dell’umanità.

La storia principale di Tribes of Europe segue quella di tre fratelli che sono stati separati tra loro e che lottano per ritrovarsi. Poi uno di loro riceve in dono un cubo misterioso che potrebbe cambiare le sorti degli esseri umani.

Realizzato dai produttori di Dark, la serie tv ricorda molto da vicino la trama di un altro show post-apocalittico, ovvero The 100, basato sui romanzi di Kass Morgan.

Tribes of Europe, però, è ispirata a tutt’altro. Stando alle parole del creatore Philip Koch, la serie trae origine dalla Brexit. È il 2016 quando il Regno Unito vota per lasciare l’Unione europea. Da questa svolta epocale, Koch ha immaginato uno scenario post-apocalittico in cui l’Europa era stata fratturata in singole tribù che non riuscivano a comunicare tra loro, non senza farsi la guerra.

Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha ulteriormente contribuito a influenzare il tono della serie, ma in maniera più leggera. “Quando ho sviluppato originariamente la storia, l’atmosfera apocalittica era più pronunciata”, ha detto Koch. “Poiché ora ci sentiamo come se stessimo vivendo la vera apocalisse, abbiamo elaborato l’argomento del ‘nuovo inizio’ in modo più forte. La serie tv è diventata più positiva e, allo stesso tempo, più epica.”

Tribes of Europe è disponibile su Netflix dal 19 febbraio e al momento non è stata ancora annunciata una seconda stagione.