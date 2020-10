Lo spin-off di The 100 rimane nel limbo. Dopo essere stato annunciato con gaudio dalla rete CW, la serie concepita come prequel del franchise originale è stata anticipata da un episodio andato in onda nel corso della settima e ultima stagione del franchise.

Anaconda racconta gli eventi che hanno preceduto l’apocalisse nucleare, 97 anni prima dell’episodio pilota di The 100. Durante un confronto faccia a faccia, Cadogan ricorda a Clarke sua figlia Callie e la sua famiglia, e come aveva inventato la lingua parlata dalla trikru.

Il finale di The 100 è stato trasmesso mercoledì notte sulla CW e non ha pienamente soddisfatto le aspettative dei fan. Complice un’ultima stagione confusionaria e mal gestita, l’episodio conclusivo è stato piuttosto dolce-amaro e ha regalato una morale imperfetta, non molto in linea con quella che è l’essenza della serie stessa.

Com’è dunque la situazione dello spin-off di The 100? Jason Rothenberg, showrunner della versione originale e al timone del prequel, ha fornito i primi aggiornamenti a TV Line.

“Stanno avvenendo delle conversazioni a un livello talmente alto che non mi hanno incluso”, ammette Rothenberg. “Spero di ricevere una chiamata uno di questi giorni, e anche delle belle notizie. Mi piacerebbe continuare queste avventure. Adoro gli attori e il mondo dello show davvero tanto.”

Rothenberg ha spiegato alcune sue idee per il prequel, che nella sua mente dovrebbe includere degli episodi flashback in stile Lost che mostrino il mondo prima dell’apocalisse. Nei piani c’è anche quello di portare i personaggi nello spazio ad un certo punto, così per tornare all’inizio della storia. “I grandi, grandi, bisnonni di Clarke sono lassù sull’Arca”, ha osservato. “Gli stessi di Bellamy, Raven e tutti i personaggi. Ho un piano che ci porterà lassù a incontrare gli antenati. Se siamo abbastanza fortunati da raccontare quella storia, incontreremo il bisnonno Blake”.

Ore dopo la messa in onda del finale di The 100, il cast ha ringraziato i fan sui social per tutto il supporto dato in questi sette anni. A cominciare da Eliza Taylor, interprete della protagonista Clarke Griffin:

That’s a wrap! A big thank you to the cast, crew, producers, and writers for 7 long and fruitful years of #The100. Bringing Clarke to life was such an honor and you guys made it easy and so so enjoyable. — Eliza Taylor (@MisElizaJane) October 1, 2020

“E questo è tutto! Un grande grazie al cast, alla troupe, ai produttori e agli scrittori per 7 lunghi e fruttuosi anni di #The100 . Dare vita a Clarke è stato un vero onore e voi ragazzi lo avete reso facile e così divertente.”