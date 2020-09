Kit Harington non è più interessato a interpretare personaggi simili a Jon Snow, l’eroe ultimo de Il Trono di Spade, ruolo che ha ricoperto per otto stagioni nella serie di successo della HBO. Durante un’intervista con The Telegraph, l’attore ha spiegato il motivo per cui intende gettarsi il “bastardo” di casa Stark alle spalle, lasciando intendere come ormai Il Trono di Spade sia un capitolo chiuso.

Dopo Jon Snow, Kit Harington è protagonista di Criminal: Regno Unito, seconda stagione della serie Netflix, mentre prossimamente sarà Dane Whitman nel cinecomic Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden.

“Sento che emotivamente gli uomini hanno un problema, un blocco, e quel blocco viene dalla seconda guerra mondiale, ed è stato tramandato da nonno a padre e in figlio”, ha detto Harington. “Noi uomini non parliamo di come ci sentiamo perché mostra debolezza, il che non è maschile. Avendo interpretato un uomo che taceva, che era eroico, sento che andando avanti è un personaggio che non voglio più interpretare. Il mondo non ha più bisogno di vedere questi ruoli.”

Kit Harington, come molti altri colleghi di set, ha decisamente chiuso con la serie della HBO. Del resto, due anni fa era stato già molto categorico affermando di non essere intenzionato ad apparire in un ipotetico spin-off dedicato a Jon Snow. “Tornare indietro e fare di più? Non penso proprio”, aveva dichiarato la star all’epoca. “Tornando all’episodio pilota de Il Trono di Spade, mi rendo conto che sono passati quasi 10 anni. È davvero insolito nella carriera di un attore. È stato un enorme sconvolgimento emotivo lasciare quella famiglia”.

Da quando la serie ha chiuso i battenti nel maggio 2019, al termine di una stagione non proprio apprezzata dal pubblico, la carriera di Harington è cambiata. Oltre Criminal: Regno Unito, tornerà al cinema il prossimo anno unendosi all’Universo Cinematografico Marvel in Eternals. Harington reciterà al fianco di Richard Madden (Robb Stark nelle prime tre stagioni de Il Trono di Spade) nel cinecomic diretto da Chloé Zhao. L’uscita è prevista per il 12 febbraio 2021. L’esperienza ne Il Trono di Spade è stata così impegnativa che Kit ne è uscito emotivamente distrutto, tanto da dichiarare di essere stato sul punto di mollare la carriera di attore. La pandemia e il conseguente lockdown hanno poi rimesso tutto in discussione.

“È stato interessante”, ha detto Harington a The Telegraph. “Ho superato questo blocco emotivo, mi sono gettato alle spalle lo show, e non sapevo se volevo più essere un attore. Poi sono uscito dal guscio e sono rinato come attore. Mi sono reso conto che in realtà mi manca il mio mestiere, mi manca quello che faccio. È una bella rivelazione. “