House of the Dragon 2 avrà meno episodi rispetto alla prima stagione. Una scelta drastica, ma c’è una ragione ben precisa sul motivo per il quale la seconda stagione del prequel de Il Trono di Spade sarà così ridotta.

La regista Claire Kilner ne ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter. La serie fantasy è stata rinnovata per la seconda stagione nell’agosto 2022, appena sei giorni dopo il suo debutto. A marzo di quest’anno è arrivata la notizia che il nuovo capitolo avrebbe avuto un totale di otto episodi, due in meno della prima stagione.

House of the Dragon 2 ha “otto episodi meravigliosi con così tante cose che accadono in ogni episodio, e abbiamo difficoltà, a volte, a ridurli a un’ora”, ha detto la Kilner. Secondo le parole della regista, lo showrunner Ryan Condal ha fatto la scelta “di dargli una buona apertura e un buon finale”, e ha promesso che gli episodi sono “piene di eventi emotivi e visivamente entusiasmanti”.

Gli episodi di House of the Dragon 2 probabilmente non andranno in onda fino al 2024. Questa nuova affermazione smentisce quella precedente di Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, che lo scorso marzo aveva affermato che la popolare serie prequel de Il Trono di Spade probabilmente tornerà per la seconda stagione “nel corso del 2024”, così aveva dichiarato in un’intervista con Vulture.

Il motivo risiede nei lunghi tempi di produzione. “Stiamo appena iniziando a mettere insieme tutti i piani che abbiamo. E proprio come l’ultima volta, ci sono così tante incognite. Non voglio essere riservato, quindi non voglio dire che sarà pronto per questa data, per poi doverlo spostare.”

Su un punto, però, Bloys sembra abbastanza fermo: “Non aspettate House of the Dragon 2 nel 2023”.

Continua a leggere su optimagazine.com.