House of the Dragon 2 e oltre. HBO sembra pensare in grande per la serie prequel de Il Trono di Spade. Secondo quanto rivela Deadline, la rete americana ha ridotto il numero di episodi della seconda stagione, portandoli da dieci a otto, con conseguenti riscritture della sceneggiatura.

Dato il cambio ai vertici nella società madre di HBO, alcuni hanno sottolineato l’attenzione della Warner Bros. Discovery sulla riduzione dei costi. Un portavoce della HBO, che ha confermato a Deadline che la seconda stagione conterrà otto episodi, ha sottolineato che la scelta è stata dettata per dovere di trama.

Stando ai dettagli, il team creativo aveva concepito quattro stagioni per delineare la storia di House of the Dragon. Secondo Deadline, il produttore esecutivo-showrunner Ryan Condal, avvalendosi della collaborazione dell’autore dei romanzi nonché produttore esecutivo George RR Martin, ha deciso in che modo raccontare la storia dai libri alla serie tv, e il flusso generale della trama. I due hanno pensato al meglio come suddividere le varie storie stagione dopo stagione, quali battaglie includere e quando trasportarle sullo schermo.

Inoltre, una terza stagione sarebbe già in pre produzione e potrebbe ottenere il via libera dalla HBO in anticipo. La rete, infatti, sta seriamente considerando di impegnarsi ad andare avanti con le sceneggiature, il casting e un piano di produzione poiché c’è un piano a lungo termine per la serie tv – invece di pensare a stagione per stagione.

Una parte della trama originariamente era prevista per House of the Dragon 2, inclusa una grande battaglia, che ora sarà raccontata nella terza stagione. L’idea di quattro stagioni per lo show sarebbe stata ipotizzata perché il team creativo crede che sarebbe il numero giusto per raccontare l’intera storia della casata dei Targaryen. Almeno questo è ciò che dicono le fonti.

House of the Dragon 2 arriverà sugli schermi solo nel 2024.

