Dopo una serie di annunci e slittamenti, finalmente su Rai1 torna Imma Tataranni in replica con le puntate della prima e, al momento, unica, stagione. La bella Vanessa Scalera tornerà a vestire i panni della decisa Sositutiro Procuratore per riproporre al pubblico i suoi primi casi e la sua voglia di cadere tra le braccia del suo appuntato Ippazio Calogiuri nonostante tutto quello che questo significhi per la sua famiglia. La Rai punta ancora sull’usato sicuro nonostante le polemiche di coloro che in questo periodo si aspettavano novità importanti in prima serata e, alla luce degli ascolti portati a casa con il suo primo passaggio, siamo sicuri che la sua sarà una scommessa vinta.

La seconda stagione di Imma Tataranni è stata già annunciata ma i lavori non sono ancora iniziati prima per via dell’emergenza Covid e poi per alcuni problemi “logistici” in quel di Matera. In attesa che tutto rientri presto e che i lavori possano finalmente prendere il via, i fan del personaggio di Vanessa Scalera potranno piazzarsi comodi davanti allo schermo per godere della replica delle puntate a partire da “L’estate del dito”.

Nella prima puntata di Imma Tataranni avremo modo di conoscere il sostituto procuratore, una donna sposata di 43 anni che ha un marito che la ama, Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo), e una figlia adolescente, Valentina (Alice Azzariti) con la quale è spesso in conflitto. A loro si unisce una suocera ingombrante (interpretata dalla mitica Dora Romano) che spesso pesta i piedi ad Imma.

Ecco il promo della serie con Vanessa Scalera:

Nella prima puntata, Imma vede galleggiare in mare un dito femminile con dei tatuaggi mentre si trova a fare il bagno in vacanza a Metaponto. A distanza di pochi giorni, vicino Matera, vengono ritrovati un braccio ed una gamba che sembrano appartenere alla stessa persona. La Tataranni decide così di rientrare dalle ferie per fare e tornare in ufficio, dove fa la conoscenza del nuovo Procuratore capo, il dottor Vitali (Carlo Buccirosso), a cui chiede di investigare sul caso.

Al suo fianco ci sarà proprio Alessio Lapice nei panni del sexy appuntato Ippazio Calogiuri sul quale Imma inizierà a fare pensieri molto hot. Come finirà tra loro e come risolveranno questo primo caso?

A completare il cast di Imma Tataranni ci pensano Barbara Ronchi nei panni di Diana De Santis; Carlo De Ruggieri in quelli del dottor Taccardi, Lucia Zotti in quelli della mamma di Imma, Antonio Gerardi sarà don Mariano, Ester Pantano sarà Jessica Matarazzo, Monica Dugo sarà Maria Moliterni e Cesare Bocci sarà Saverio Romaniello.