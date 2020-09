Imma Tataranni torna in replica su Rai1, anzi no. Dopo giorni di annunci e di promo sembra che saranno Alessio Boni ed Enrico Piaggio ad occupare il prime time di Rai1 questa sera. I fan sono pronti a dimenticare le promesse (non mantenute, almeno per il momento), dell’arrivo di una seconda stagione perché tra i problemi legati alle riprese per via del Covid e del lungo stop, si sono sommate anche quelle relative alla location che stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Fatto sta che la Rai è arrivata impreparata a questo affollato mese di settembre e anche in questa settimana manderà avanti l’usato garantito, Imma Tataranni compresa.

In un primo momento si era parlato del ritorno di Vanessa Scalera al martedì sera ma, a quanto pare, la rete ammiraglia della tv pubblica ha deciso di modificare in corsa il suo palinsesto lanciando la replica di Enrico Piaggio, il film tv con Alessio Boni. Proprio oggi l’attore ha calcato il red carpet di Venezia con il suo bambino di pochi mesi in braccio, e questa sera lo troveremo in tv.

Quello di oggi sarà un martedì sera in compagnia di Alessio Boni e di una storia tutta italiana che racconta il sacrifico, la determinazione, la lungimiranza e le straordinarie capacità imprenditoriali di Enrico Piaggio, il papà della la Vespa. Su Rai1, l’8 settembre alle 21.25 sarà riproposta la vicenda umana e professionale dell’uomo che ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito del trasporto umano sul finire della seconda Guerra Mondiale. Sarà allora che inizierà la sua storia quando davanti ad un bivio ha deciso di rilanciare la sua azienda con un nuovo prodotto.

"Il nostro obiettivo è quello di finire in un film hollywoodiano come Vacanze Romane."

"Un giornalista e una principessa su una Vespa in giro per Roma?"#EnricoPiaggio – Un Sogno Italiano, STASERA, martedì #8settembre, su #Rai1 pic.twitter.com/OGiE56WCeP — Rai1 (@RaiUno) September 8, 2020

La coproduzione Rai Fiction-Movie Heart per la regia di Umberto Marino, vedrà Alessio Boni protagonista al fianco di Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Moisé Curia, Roberto Ciufoli, Federigo Ceci, Carmen Giardina, Giorgio Gobbi, Paolo Giommarelli, Leonardo De Carmine, e con Francesco Pannofino, con la partecipazione straordinaria di Violante Placido.