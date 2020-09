Tatiana Maslany sarà la protagonista di She-Hulk, serie Marvel in arrivo su Disney+. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della diretta interessata, nota al pubblico per aver ricoperto i tanti volti dei cloni in Orphan Black, ma secondo fonti autorevoli quali Deadline e Variety, l’attrice sarebbe stata scelta per il ruolo nella serie tv.

She-Hulk è incentrata sull’avvocatessa Jennifer Walters (Maslany), cugina di Bruce Banner, che eredita i suoi poteri dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue. A differenza del cugino, quando Jennifer si trasforma in She-Hulk è in grado di non perdere il controllo, ma riuscire a mantenere gran parte della sua personalità, intelligenza ed emozioni umane. Nella serie dovrebbe apparire anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, ma al momento si tratta solo di voci non ufficiali.

Tra le possibili candidate al ruolo di She-Hulk anche Alison Brie, attualmente impegnata con la serie Netflix, GLOW. Kat Coiro sarà la regista di alcuni episodi e anche produttrice esecutiva mentre Jessica Gao si occuperà della sceneggiatura, lavorando in qualità di showrunner e produttrice esecutiva.

Tatiana Maslany è meglio conosciuta al pubblico per il suo ruolo da protagonista nella serie BBC America Orphan Black, andata in onda dal 2013 e 2017. La sua interpretazione le è valso un Emmy come miglior attrice nel 2016, dopo tre nomination e una candidatura al Golden Globe. Di recente l’abbiamo vista nella serie HBO Perry Mason. Al cinema è apparsa in Stronger – Io sono più forte, Destroyer, e Woman in Gold.

She-Hulk è solo una delle diverse serie Marvel in via di sviluppo per Disney+, a cui parteciperanno i tanti attori già apparsi nell’Universo Cinematografico Marvel. Tra queste, Falcon and the Winter Soldier (con Anthony Mackie e Sebastian Stan) e WandaVision (con Elizabeth Olsen e Paul Bettany), la cui uscita sono previste entro il 2020 – le riprese di entrambe sono ricominciate da poco, dopo la sospensione a causa del Covid-19. L’anno successivo sarà invece la volta di Loki (con Tom Hiddleston). I Marvel Studios sono inoltre al lavoro sulle serie Hawkeye, Ms. Marvel, e Moon Knight.

