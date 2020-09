L’Allieva 3 è stata tra le prime produzioni italiane a tornare sul set in epoca Covid-19. Le riprese della fortunata fiction Rai erano già iniziate lo scorso novembre, quindi si trattava solo di ultimare le scene. Come i protagonisti avevano raccontato in un precedente video, le differenze tra il primo e il secondo blocco di riprese saranno poco visibili al pubblico, ma non si potrà fare a meno di notare effusioni ridotte e baci piuttosto “freddi”, come li aveva definiti Alessandra Mastronardi.

L’attrice e alcuni membri del cast de L’Allieva 3 sono i protagonisti di un nuovo video backstage, mandato in onda dalla Rai, che mostra scene inedite dalla terza stagione con diverse anticipazioni.

“Abbiamo chiuso L’Allieva 2 con un trambusto generale. Siamo tornati sulla terza serie dove ci sono tantissime novità e nuovi personaggi, storie che si intrecceranno”, esordisce la Mastronardi nella clip. “Forse il cambiamento più grande ce l’ha Alice che non è più una specializzanda ma lavorerà quasi allo stesso livello di CC.”

Lino Guanciale invece racconta il suo alter ego, Claudio Conforti, che ne L’Allieva 3 sarà ancora al fianco (sentimentale e professionale) della sua specializzanda preferita. “CC lo ritroviamo come l’abbiamo lasciato: molto innamorato di Alice, ma con gli stessi difetti, pregi e resistenze.” In altre parole, chi conosce il personaggio di Guanciale sa che non ci si può aspettare di vederlo in ginocchio e chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, ma ciò non vuol dire che non accadrà. La Mastronardi però assicura: “Claudio e Alice ne usciranno sicuramente insieme in questa serie”.

La grande novità riguarda certamente le new entry de L’Allieva 3. Sergio Assisi interpreta Giacomo, fratello di Conforti, che rappresenta una vera e propria bomba nella sua vita. La prima parte del video backstage la trovate qui:

‟Backstage„ ⇁ Un primissimo sguardo sulla terza (ed ultima) stagione de #LAllieva3 con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e le new entry Antonia Liskova e Sergio Assisi ♡



—— con molta probabilità la messa in onda è prevista per domenica 27 settembre. ♡



PRIMA PARTE: pic.twitter.com/9Hw7TwqG04 — Lino Guanciale Italia. (@linoguan_italia) September 12, 2020

Sergio Assisi anticipa: “Questo fratello che viveva sperduto in Amazzonia arriva a creare degli squilibri tra Claudio e Alice.”

Altra grande new entry è Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema dell’Istituto, ovvero la direttrice Andrea Males. Descritta come una donna in carriera che “pretende tanto dagli altri ma anche da se stessa”, spiega l’attrice nel video. “È anche un po’ cattivella talvolta”.

Il gruppo di specializzandi si allarga con l’arrivo di due nuove reclute, Sandro e Giulia. Chissà se saranno tranquilli oppure due da tenere d’occhio? Il debutto de L’Allieva 3 è previsto per il 27 settembre su Rai1.