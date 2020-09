La scorsa primavera Amazon Prime ha annunciato l’arrivo in catalogo di un documentario su Rihanna, un progetto affidato al regista Peter Berg che racconta gli ultimi anni della vita della popstar barbadiana divisa tra musica, imprenditoria e filantropia.

Atteso da molto tempo, il documentario su Rihanna non è ancora uscito perché è un continuo work in progress, che viene aggiornato per includere tutte le novità sulle molteplici attività in cui la cantautrice è impegnata: oltre alla lavorazione del nuovo album di inediti, il nono della sua carriera, negli ultimi anni Riri ha creato un marchio di lusso lanciando collezioni di moda e cosmesi, oltre a continuare ad impegnarsi con la sua fondazione benefica in numerose iniziative nei Paesi più poveri del mondo, promuovendo soprattutto il diritto all’istruzione femminile, ma finanziando anche la ricerca contro il Coronavirus e le iniziative del movimento Black Lives Matter.

Il regista del documentario su Rihanna ha raccontato di essere al suo fianco per questo progetto da quattro anni: il fatto che lei si divida tra la sua attività di musicista e il nuovo impegno di imprenditrice e direttrice creativa del marchio Fenty è una delle ragioni per cui il documentario ha impiegato così tanto tempo per essere completato. E il fatto che Rihanna espanda costantemente i proprio orizzonti professionali fa sì che anche il film sulla sua vita risulti in continua evoluzione.

Parlando a Collider, Berg ha annunciato che ora c’è un orizzonte per la sua pubblicazione: il documentario su Rihanna arriverà su Amazon Prime nell’estate 2021.

Il doc su Rihanna è qualcosa su cui lavoro con lei da quasi quattro anni. Amazon lo rilascerà nell’estate del prossimo anno, si spera, intorno al 4 luglio. È stato un viaggio davvero epico, trascorrere gli ultimi quattro anni con lei. È una donna straordinaria, che ogni giorno sembra crescere e espandersi in nuove imprese e nuovi progetti a un ritmo con cui è quasi difficile tenere il passo. Quindi ogni volta che pensiamo di finire il film e di farlo uscire, fa qualcosa come lanciare una linea di moda come Fenty, o la sua linea di lingerie, o la sua linea per la cura della pelle.

Berg conferma anche come Rihanna sia ancora impegnata nella lavorazione dell’atteso successore di ANTI, ormai in cantiere da quattro anni: atteso nel 2019, questo album reggae non ha ancora un titolo, una data d’uscita né un primo singolo che lo anticipi.

Sta andando a tutto gas, sta facendo nuova musica ora e sta avendo così tanto successo negli affari ed è una tale imprenditrice che la lasciamo crescere, ma proveremo a chiudere il film in primavera e a rilasciarlo in estate.

A questo punto l’estate 2021 potrebbe essere il momento ideale per un’uscita congiunta del documentario su Rihanna su Prime Video, disponibile per gli abbonati al servizio Amazon Prime, e del nuovo disco, magari con un tour mondiale che lo supporti. A meno che il marchio Fenty non finisca per risucchiare tutte le energie di Rihanna finendo per far slittare la musica in secondo piano.