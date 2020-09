La Mostra internazionale d’arte cinematografica affronta la sua 77ª edizione con lo spirito dei nuovi inizi e delle grandi novità. Venezia 77 è infatti il primo festival cinematografico a svolgersi in presenza nell’era Covid, sommando così a un prestigio consolidato la volontà di fare da apripista per le manifestazioni costrette a ripensarsi e adattarsi alle circostanze attuali.

In questo desiderio di apertura e rinnovamento si inquadra il principio di assegnazione del Filming Italy Best Movie International Award, conferito nella serata di domenica 6 settembre presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior. Fra i premiati dell’edizione 2020 spiccano alcuni tra i volti più popolari della serialità televisiva degli ultimi anni, come Maggie Civantos (Macarena Ferreiro in Vis a Vis e Ángeles Vidal ne Le Ragazze del Centralino), Pedro Alonso (Andrés de Fonollosa/Berlino ne La Casa di Carta), Édgar Ramírez (Gianni Versace in American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace) e Lambert Wilson. Sono attese anche star di Hollywood quali Adam Sandler e Matt Dillon.

Il premio si inserisce nel contesto più ampio del Filming Italy Best Movie Award, che nelle parole del Direttore generale Tiziana Rocca anche quest’anno porterà a Venezia un parterre di ospiti unico, attori, attrici e registi che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana e che rendono grande il cinema in Italia e nel mondo. Premieremo infatti non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima.

Il Filming Italy Best Movie Award, quest’anno alla sua sesta edizione, è dedicato a tutte le donne, in particolare a quelle che cercano di trovare la propria strada in questo settore, attrici, registe, scrittrici e sceneggiatrici. Fra i talenti invitati a ritirare il premio a Venezia figurano Barbora Bobulova, Angela Finocchiaro, Claudia Genini, Matilde Gioli, Monica Guerritore, Vanessa Incontrada e Lunetta Savino, oltre ai fratelli D’Innocenza, Ficarra e picone, Claudio Santamaria, Alessandro Siani, Pierfrancesco Favino, Ricky Memphis e altri.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà il 6 settembre 2020 alle 12:00 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior. La cerimonia di premiazione avrà luogo invece lo stesso giorno alle 21:00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior.