Continuano ad emergere nuovi dettagli su La Casa di Carta 5, che vedrà diversi ingressi nel cast per l’ultimo capitolo della saga dei rapinatori della Zecca e della Banca di Spagna.

Insieme ai già annunciati nuovi ingressi Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado, i cui nomi sono stati rivelati con l’annuncio dell’ultima stagione della serie, nel cast de La Casa di Carta 5 ci sarà anche l’attore José Manuel Seda, già visto nelle serie spagnole Chimica o Fisica e Per Sempre.

Ad annunciare il suo debutto ne La Casa di Carta 5 è stato lo stesso attore, che tramite il suo account Twitter si è detto “felice di condividere il meraviglioso regalo che ho ricevuto il giorno del mio compleanno“, ovvero la sua “partecipazione alla stagione finale de La Casa de Papel“. Per Seda è un sogno che si avvera, visto che La Casa di Carta è per l’attore “una di quelle serie che quando le vedi, sogni di esserci“.

Il suo suolo nella trama de La Casa di Carta 5 resta per il momento un mistero: l’attore non ha infatti aggiunto alcun dettaglio su quello che sarà il suo contributo al finale della rapina del Professore e della sua banda. Se – in base agli scatti trapelati dal set – è ormai chiaro che il personaggio di Miguel Ángel Silvestre avrà in qualche modo a che fare con Tokyo e quello di Patrick Criado con Berlino, per José Manuel Seda non è dato avanzare ipotesi sul suo ruolo sulla sola base del suo annuncio.

Feliz por compartir el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños:mi participación en la temporada final de @LaCasaDePapelTV una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella. Gracias a @VancouverMed y @NetflixES 😊 #lacasapepapel5 #lcdp5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/FKS8P3jAED — José Manuel Seda (@josemanuelseda) August 31, 2020

Quel che è certo è che La Casa di Carta 5 avrà 10 episodi della durata di un’ora e che mostrerà l’epilogo della rapina alla Banca di Spagna, dopo la morte di Nairobi e la fuga di Alicia Sierra che nel finale della quarta stagione si è ritrovata faccia a faccia col Professore. Non è escluso, però, che dopo La Casa di Carta 5 la casa di produzione Vancouver Media di Alex Pina e Netflix decidano di produrre uno spin-off della serie dedicato ad uno dei suoi tanti personaggi.