Il tragico finale de Le Ragazze del Centralino è stato suggerito dalle attrici: “Ci hanno ascoltato”

Il finale de Le Ragazze del Centralino, così epico e drammatico, ha visto le sue protagoniste pienamente d’accordo con la scelta di dare una conclusione drastica alla storia delle centraliniste di Madrid. Anzi, sono state proprio loro a suggerire un epilogo così tragico agli sceneggiatori.

SPOILER!

La seconda parte della quinta stagione de Le Ragazze del Centralino, la prima produzione originale spagnola di Netflix, ha debuttato quest’estate con i cinque episodi conclusivi della saga in costume, lasciando il pubblico alle prese con un finale emotivo e certamente definitivo (qui la nostra recensione).

Il sacrificio umano di Lidia, Marga, Carlota e Oscar per salvare i profughi del regime franchista partiti alla volta della Francia, tra cui i loro compagni e i loro figli, è stato il grande colpo di teatro finale che ha concluso la serie all’insegna dell’omaggio alle tante eroine silenziose della Resistenza. E a quanto pare le protagoniste Blanca Suarez, Nadia de Santiago, Ana Fernández e Ana Polvorosa non erano affatto contrarie all’idea che la serie si chiudesse con la morte eroica dei loro personaggi. Anzi, sono state loro a proporre questa soluzione agli autori e sono state ascoltate.

Blanca Suarez, interprete della protagonista Lidia, ha raccontato di recente alla rivista GQ México che le opinioni delle attrici sono state prese in considerazione dagli sceneggiatori e dai produttori, al punto da sostenere che il finale de Le Ragazze del Centralino sia stato una loro idea.

Lidia mi ha visto crescere e io l’ho vista crescere. Ci siamo evoluti man mano che gli script sono arrivati ​​nelle nostre mani. Così sono passati gli anni e quando è arrivato il momento di considerare la fine della serie, insieme all’intera squadra di recitazione, abbiamo fantasticato molto su come avremmo voluto che fosse. Abbiamo analizzato molto la fine dei nostri personaggi e la trama in generale. Abbiamo trasmesso la nostra opinione agli scrittori, ai produttori e a Netflix. Hanno scritto il finale che suggerivamo.

In passato la stessa Suarez aveva raccontato un altro dettaglio sull’ultimo episodio della serie, una scena ambientata con un flashforward negli anni Ottanta con gli attori nei panni di altri personaggi (figli o eredi delle protagoniste), poi tagliata al montaggio finale.

Ora l’attrice è impegnata sul set di Jaguar, altro period drama di Netflix atteso per il prossimo anno: la serie è ambientata nel dopoguerra del Secondo Conflitto Mondiale, quando molti gerarchi nazisti si sono rifugiati nella Spagna di Francisco Franco per sfuggire ai tribunali internazionali. Una sorta di continuità per la Suarez, visto che anche Le Ragazze del Centralino è terminata con l’ambientazione dell’ultima stagione durante il regime di Franco, negli anni dell’instaurazione della dittatura a seguito della Guerra Civile Spagnola.