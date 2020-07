La Casa di Carta 5 uscirà nell’estate 2021? Alex Pina scrive i nuovi episodi e rivela curiosità

Con i set pronti alla riapertura nel rispetto dei protocolli sanitari, si è rimessa in moto la macchina de La Casa di Carta 5: se qualche giorno fa Alvaro Morte aveva preannunciato il ritorno in scena con tutte le criticità del momento, lo showrunner Alex Pina è immerso nella scrittura della nuova stagione.

L’ideatore e sceneggiatore della serie, nonché produttore insieme ad Esther Martinez Lobato con la loro società Vancouver Media, sta scrivendo i nuovi episodi della serie cult di Netflix, la cui quinta stagione è ormai confermata sebbene lo streamer non abbia ancora fatto un annuncio in grande stile.

La Casa di Carta 5 è una delle tante serie spagnole la cui produzione riprende in piena estate dopo il blocco delle riprese dovuto al lockdown, che in Spagna ha avuto all’incirca gli stessi tempi della chiusura italiana. Ora col distanziamento fisico, le misure di sanificazione e i dispositivi di sicurezza necessari si cerca di riprendere a lavorare, anche riscrivendo alcune scene, se necessario, come aveva già rivelato proprio Pina.

Su Instagram lo showrunner ha fatto sapere di essere nel pieno del processo creativo de La Casa di Carta 5: ritratto sulla sua amaca mentre lavora ai copioni della nuova stagione, l’autore indossa una maglietta con la scritta Tokyo, che è anche il nome in codice del personaggio interpretato da Úrsula Corberó nella serie. Pina ha anche rivelato che è stata proprio una maglietta ad ispirare la scelta del nome della voce narrante dello show, mostrandola in un’altra foto.

Scrivendo La Casa de Papel 5. Forse qualcuno identifica la maglietta che indosso con quella che ha dato il nome a Tokyo. Ma non è così. Da allora, ogni volta che vedo una maglietta con la scritta Tokyo la compro, ma quella autentica, quella autentica che indossavo il giorno del suo battesimo, è quella della seconda immagine.

Con l’inizio delle riprese de La Casa di Carta 5 e la scrittura degli episodi che procede in parallelo, non c’è da aspettarsi un debutto della nuova stagione entro l’anno: tra produzione e post-produzione, peraltro con i tempi allungati dall’uso di misure di sicurezza sul set, senza dubbio gli episodi della quinta stagione non saranno pronti almeno fino all’estate 2021.

La quarta stagione (qui la nostra recensione) è uscita lo scorso aprile e ha decretato nuovamente La Casa di Carta come la serie più vista al mondo sulla piattaforma.