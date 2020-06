Miglior smartwatch sotto i 100 euro: i modelli 2020 da acquistare

I dispositivi indossabili sono tra i device smart più gettonati degli ultimi anni, in grado di dialogare con lo smartphone e da usare per il tempo libero, il lavoro e l’attività fisica. Sul mercato è possibile trovare tantissimi smartwatch economici e non, tuttavia quelli più apprezzati sono i wearable di fascia medio/bassa, orologi digitali da polso perfetti per chi non vuole spendere troppo. In questa guida proponiamo i migliori smartwatch sotto i 100 euro, con una raccolta dei bracciali smart meno costosi che però non rinunciano alla qualità.

Smartwatch sotto i 100 euro: cosa considerare

In commercio sono disponibili numerosi modelli di smartwatch economici, con dispositivi fitness tracker, smartband e activity tracker. Per scegliere quello giusto bisogna valutare diversi aspetti, a partire dal rapporto qualità-prezzo per garantire prestazioni adeguate. Inoltre è importante considerare la qualità del display, preferendo gli indossabili con regolazione della luminosità, uno schermo grande e una tecnologia LCD o AMOLED, al momento le opzioni migliori tra i wearable.

Ovviamente è indispensabile controllare le caratteristiche tecniche degli elementi hardware e la connettività, per una perfetta sincronizzazione con il telefono tramite connessione Bluetooth 4.0 o superiore. Se si desidera usare l’orologio smart per i pagamenti contactless è essenziale la tecnologia NFC, mentre per una localizzazione ottimale serve il GPS integrato, ancora meglio se abbinato al GLONASS. Dopodiché è necessario verificare la compatibilità del sistema operativo e l’autonomia, affinché la batteria duri almeno alcuni giorni con una sola ricarica.



Allo stesso tempo bisogna dare un’occhiata alle funzionalità per lo sport, valutando le opzioni presenti per l’attività fisica come il pedometro, il conteggio delle calorie bruciate e il rilevatore della distanza percorsa. Da non sottovalutare sono le funzioni per la salute, dall’analisi della frequenza cardiaca al controllo della qualità del sonno. Infine è necessario vedere le applicazioni disponibili per l’intrattenimento, la possibilità di controllare da remoto la fotocamera e visualizzare le notifiche direttamente sullo schermo del wearable.

I migliori smartwatch sotto i 100 euro

In questa raccolta abbiamo selezionato gli smartwatch sotto i 100 euro migliori del momento, dispositivi economici, funzionali, con ottime recensioni e un giudizio positivo da parte degli utenti. I device proposti sono tra i migliori smartwatch per qualità-prezzo, una soluzione ideale per chi vuole comprare un indossabile senza spendere troppo. Alcuni bracciali sono più simili a uno sportwatch, altri presentano un design più elegante, in questo modo ognuno può trovare il prodotto più adeguato alle proprie esigenze.

Xiaomi Mi Band 3

Lo smartwatch economico meno costoso in assoluto è lo Xiaomi Mi Band 3, uno smartband ultraleggero con display integrato nel cinturino in silicone. Semplice e minimalista, questo wearable cinese ha uno schermo OLED touch da 0,78 pollici, compatibile con device Android e iOS tramite connettività Bluetooth. Il peso è di appena 18 grammi, perciò può essere indossato senza problemi sia di giorno che di notte, offrendo una vestibilità ottimale in qualsiasi condizione, con rivestimento resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri.



Dal display si possono monitorare tutte le attività fisiche, controllare la qualità del sonno e contare il numero dei passi realizzati nella giornata. Sono disponibili anche le notifiche di app come WhatsApp e Facebook, le chiamate in arrivo e i messaggi, con visualizzazione fino a 48 caratteri e una durata della batteria di 20 giorni, tra le migliori della categoria. Si possono impostare promemoria, sveglie e guardare le previsioni del tempo, tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e tracciare le prestazioni sportive in tempo reale.

Umidigi Uwatch3

Uno dei migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro sotto i 100 euro è l’Umidigi Uwatch3, un dispositivo moderno con tantissime funzionalità di fitness tracker. Questo device viene proposto in nero e rosa, è compatibile con smartphone Android e iOS, inoltre il rivestimento è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 5 ATM. Da notare l’ottimo display LCD touchscreen da 1,3 pollici, nel quale è possibile impostare 4 interfacce grafiche diverse personalizzando la schermata del wearable.



L’Umidigi Uwatch3 mette a disposizione diverse funzioni per lo sport, con 9 modalità per gli allenamenti tramite l’app VeryFitPro, oltre alle opzioni contapassi, l’analisi delle calorie consumate e il conteggio della distanza percorsa. La connettività è Bluetooth 5.0, per un collegamento con il telefono stabile e preciso, con sensore ottico per il monitoraggio del battito cardiaco e sistema per la verifica della qualità del sonno. Non mancano le notifiche smart, mentre la batteria aglio ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 10 giorni.

Yamay

Tra i migliori smartwatch a meno di 100 euro c’è il modello proposto da Yamay, un wearable impermeabile con certificazione IP68. Il design è curato e originale, con cinturino in TPU traforato per migliorare la vestibilità, disponibile nei colori nero, blu, rosso e viola. Lo schermo è caratterizzato da un display LCD touchscreen da 1.3 pollici, compatibile con smartphone Android e iPhone. La batteria da 210 mAh offre un’autonomia di 7/10 giorni, con un tempo di ricarica di appena 2 ore e il GPS condiviso con il telefono per localizzare il dispositivo.



Lo smartwatch Yamay è equipaggiato con tantissime funzionalità di fitness tracker, tra cui cronometro, timer, analisi delle calorie e conteggio del numero di passi realizzati, con 14 modalità per lo sport per discipline come lo yoga, la corsa, il ciclismo e la danza. Diversi i sistemi per il monitoraggio della salute, come il cardiofrequenzimetro, l’analisi del sonno e il controllo del ciclo mestruale con gestione attraverso l’app VeryFitPro. Attivando il Bluetooth è possibile avviare la riproduzione musicale, visualizzare le notifiche app, gli SMS e le email.

Honor Band 5

Un ottimo smartwatch economico è l’Honor Band 5, uno smartband leggero e compatto con display integrato nel cinturino e 4 opzioni di colori tra cui scegliere. Questo modello ha il cardiofrequenzimetro con tecnologia Huawei TruSeen 3,5, il contapassi, il monitoraggio del sonno con tracking Huawei TruSleep e l’analisi dell’ossigenazione del sangue (SpO2). L’orologio digitale è resistente fino a 50 metri di profondità, perciò può essere utilizzato anche per il nuoto, infatti è in grado di rilevare la velocità in vasca, le calorie bruciate e la distanza percorsa.



Il design è moderno e delicato, con un peso di appena 23 grammi, aspetti che lo rendono uno dei migliori smartwatch da donna in commercio. L’indossabile Honor Band 5 ha uno schermo touch da 0,95 pollici, con notifiche app, SMS, email e avvisi per le chiamate, GPS integrato e batteria di lunga durata con autonomia fino a 20 giorni. Tramite la connettività Bluetooth è possibile sincronizzare il bracciale smart con lo smartphone, per controllare a distanza la fotocamera del telefono e realizzare scatti di qualità con un semplice tocco del monitor.

Kungix

Un fitness tracker molto apprezzato ed economico è il wearable Kungix, ideale per chi desidera comprare uno smartwatch sotto i 100 euro. Disponibile in bianco, nero e rosa, con cinturino in silicone e rivestimento impermeabile, questo dispositivo propone un display a colori con schermo touchscreen da 1,4 pollici, con interfaccia grafica intercambiabile per scegliere tra 7 diversi layout. La batteria da 170 mAh offre un’autonomia elevata, con una durata fino a 7 giorni, mentre con la connettività Bluetooth 4.0 è possibile associare il bracciale smart a smartphone Android e iOS.



Lo smartwatch Kungix è dotato di numerose funzionalità, come il contapassi, il timer, il cronometro, il monitoraggio della pressione sanguigna, il controllo della frequenza cardiaca e della qualità del sonno. Non mancano anche i sistemi pedometro, il conteggio delle calorie bruciate e il calcolo della distanza percorsa, con l’app H Band per verificare in tempo reale i dati sulla salute. Leggero e semplice da usare, il Kungix consente di controllare la fotocamera dello smartphone a distanza, visualizzare le notifiche e individuare il cellulare con l’opzione Trova il mio telefono.

KUNGIX Smartwatch Orologio Fitness Trakcer Pressione Sanguigna Monitor... 【Fitness tracker innovativo】 Display a colori da 1,4 pollici,...

【Monitoraggio della pressione sanguigna e frequenza cardiaca】 Il...

Lifebee

Uno dei migliori smartwatch per lo sport con un prezzo inferiore ai 100 euro è il fitness tracker Lifebee. Commercializzato in nero e rosa, con rivestimento impermeabile fino a 50 metri di profondità con certificazione IP68, questo indossabile presenta il cardiofrequenzimetro da polso, il contapassi, il conteggio delle calorie bruciate, l’analisi della distanza percorsa e il controllo del riposo attraverso lo studio della qualità del sonno. I dati vengono gestiti tramite l’app VeryFitPro, compatibile con smartphone Android e iPhone.



Lo smartwatch Lifebee ha un’autonomia fino a 10 giorni con ricarica rapida in poco più di 2 ore, viene venduto con una garanzia ufficiale di 24 mesi e un cinturino in gomma regolabile. È presente il Bluetooth per l’associazione con il telefono, mentre il display touch LCD da 1,30 pollici consente di impostare la luminosità in base alle condizioni ambientali. Leggero e compatto, con questo bracciale smart è possibile controllare la musica, visualizzare le notifiche e ricevere promemoria per la vita sedentaria, per evitare di passare troppo tempo seduti alla scrivania.

Orit

Un ottimo smartwatch sportivo economico è l’Orit, un fitness tracker grintoso e robusto con certificazione IP68 e omologazione fino a 50 metri di profondità. Questo dispositivo presenta un design prettamente maschile, con cinturino regolabile e cassa in metallo con doppi pulsanti laterali per le configurazioni. È compatibile con smartphone Android e iOS tramite Bluetooth 5.0, per leggere le notifiche social, SMS, email e vedere gli avvisi delle chiamate. Il display TFT da 1,3 pollici è abbastanza grande, con superficie touch e 3 livelli di luminosità tra cui scegliere.



Lo smartwatch Orit offre il monitoraggio dei battiti cardiaci, l’analisi della qualità del sonno, il conteggio del numero dei passi, delle calorie e della distanza, con 12 modalità di allenamento per sport come la corsa, il trekking e il ciclismo. Le informazioni si possono gestire attraverso l’app VeryFitPro, inoltre i dati sono condivisibili con altre applicazioni di fitness come Strava, Apple Health e Google Fit. La potente batteria assicura fino a 40 giorni di autonomia in standby, con una durata media di circa 8/10 giorni.

Amazfit Verge Lite

Se non sai quale smartwatch acquistare ma sei sicuro che vuoi spendere meno di 100 euro, un ottimo modello di indossabile è l’Amazfit Verge Lite, tra i più popolari e meglio recensiti su Amazon. Proposto in grigio e bianco, con cinturino in gomma regolabile e cassa in plastica resistente agli urti, questo dispositivo vanta un’autonomia fino a 20 giorni, un design moderno e un look sportivo. Sono presenti diverse modalità per gli allenamenti, con la possibilità di configurare programmi multipli per l’attività fisica.



L’Amazfit Verge Lite mette a disposizione il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il promemoria per la vita sedentaria, il contapassi e l’analisi delle calorie consumate, con sistema GPS + GLONASS per una localizzazione perfetta. Da notare lo schermo AMOLED da 1,3 pollici, con rivestimento touch e vetro antiriflesso. Il device presenta la connettività Bluetooth, per ricevere le notifiche dallo smartphone e controllare la musica dall’orologio mentre ci si allena.

Amazfit Verge Lite Smartwatch (Gray) 20 giorni di durata della batteria

Molteplici modalità sportive che ti motivano.

Huawei Watch GT

Il miglior smartwatch sotto i 100 euro del 2020 è il Huawei Watch GT, un wearable cinese con un design che ricorda il look degli orologi da polso tradizionali. Il punto di forza è il bellissimo display AMOLED da 1,39 pollici, ovviamente touchscreen, con cassa da 42 o 46 mm, cinturino in gomma regolabile e 5 colori differenti. L’autonomia arriva fino a 14 giorni con una sola ricarica, è presente la connettività Bluetooth 4.2 e il rivestimento è impermeabile, con certificazione IP68.



Il Huawei Watch GT propone il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno e una localizzazione perfetta della posizione, con tecnologie GPS, GLONASS e Galileo. Si tratta di uno dei migliori smartwatch con altimetro economici, infatti dispone di un sistema per la rilevazione dell’altitudine 3D, con barometro, bussola geomagnetica e giroscopio. Il device funziona con smartphone Android e iOS, mentre tramite l’app è possibile controllare le prestazioni sportive, con numerosi programmi per gli allenamenti e suggerimenti utili per aumentare le performance sportive.