Il migliore smartwatch con cardiofrequenzimetro 2020

Gli smartwatch sono dispositivi molto apprezzati, degli assistenti indispensabili per l’attività fisica e gli allenamenti sportivi. Una delle funzionalità più importante è il cardiofrequenzimetro, una tecnologia che consente di monitorare la frequenza cardiaca. Tuttavia, è fondamentale scegliere il modello giusto, in base alla precisione del sensore e all’utilizzo del device. Ecco quali sono i migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro e come individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Come scegliere il miglior smartwatch con cardiofrequenzimetro

La scelta dello smartwatch cardiofrequenzimetro richiede un po’ di attenzione. Oltre alle caratteristiche tecniche del bracciale smart, infatti, come il display, il design e le funzionalità di fitness tracker, è necessario considerare la qualità del sensore HR e la presenza di tecnologie avanzate per il monitoraggio dei battiti cardiaci. Vediamo alcuni suggerimenti per capire come scegliere lo sportwatch giusto.

Design e display

Tra gli aspetti principali nella scelta dello smartwatch per il rilevamento della frequenza cardiaca c’è il design. In particolare, bisogna considerare la forma del quadrante, con opzioni rotonde che richiamano lo stile degli orologi classici, oppure quadrate o rettangolari per un vero look wearable. Dopodiché è necessario valutare il tipo di cinturino, con supporti fissi o regolabili in silicone o in tessuto, mentre alcuni modelli propongono il traforato per aumentare la traspirazione.

La qualità del display deve essere adeguata, per garantire una buona luminosità durante gli allenamenti in palestra e all’aria aperta. Gli schermi più economici sono TFT o LCD, mentre quelli più esclusivi ad alta risoluzione sono OLED o AMOLED, con tecnologia always on che consente di non dover sbloccare il monitor ogni volta che si desidera visualizzare le informazioni sul display. Per una configurazione personalizzata serve invece il regolatore della luminosità, un’opzione molto utile in diverse occasioni.

Sensore HR

Sicuramente la caratteristica principale per la scelta dello smartwatch con cardiofrequenzimetro è il sensore HR, un sistema ottico che utilizza una serie di fasci di luce per monitorare il ritmo dei battiti cardiaci. Si tratta della funzionalità più adoperata in questi dispositivi, ad esempio proposta sui migliori smartwatch Xiaomi, Huawei e Polar. Ovviamente non riescono ad essere precisi come i modelli a fascia, che invece utilizzano dei supporti da sistemare intorno al torace per un monitoraggio davvero accurato.

Allo stesso tempo possono fornire un conteggio abbastanza affidabile, analizzando la pressione arteriosa del polso. Sull’ultimo modello di Apple Watch, ovvero l’indossabile Serie 5, l’azienda di Cupertino ha integrato il cardiofrequenzimetro elettrico e ottico con app ECG, un sistema che permette di ottimizzare la precisione del sensore. Alcuni device sono in grado di fornire anche altri dati, ad esempio l’ossigenazione del sangue utile per le attività sportive ad alta intensità.

Batteria

Trattandosi di dispositivi da usare per lo sport è importante che l’autonomia sia adeguata, quindi bisogna controllare la potenza nominale della batteria. Le aziende mettono a disposizione diversi dati, tra cui la durata della carica in modalità standby oppure con alcune funzionalità attivate, tuttavia spesso l’autonomia reale è inferiore alle prestazioni dichiarate. Per questo motivo vanno sempre lette le recensioni sugli orologi misura pressione arteriosa, per capire quale sia il vero dato in merito alla durata della batteria dello smartwatch.

Quale smartwatch con cardiofrequenzimetro comprare

In commercio si possono trovare diversi modelli di smartwatch con cardiofrequenzimetro, con tantissimi device economici da acquistare a meno di 100 euro. Sono l’ideale per chi si allena non a livello professionale, altrimenti è possibile comprare dei bracciali smart più evoluti sempre al di sotto dei 200 euro, tra cui i dispositivi Samsung, Polar e Huawei. Ovviamente per atleti che svolgono attività agonistiche serve qualcosa di più, quindi alla fine indicheremo due orologi smart con monitoraggio del ritmo cardiaco davvero di altissima qualità, con e senza fascia cardio.

Migliore smartwatch con cardiofrequenzimetro economico

Xiaomi Mi Band 3

Tra i modelli meno costosi di smartwatch per il monitoraggio della frequenza cardiaca c’è lo Xiaomi Mi Band 3, uno smartband con display touchscreen OLED da 0,78 pollici integrato nel cinturino in silicone. Nella dotazione c’è il cardiofrequenzimetro, con funzionalità di fitness tracker per gli esercizi fisici, connettività Bluetooth per la sincronizzazione con smartphone Android e iOS, app per lo sport e misuratore della distanza. Il device è molto leggero, semplice da usare e lo schermo è ben illuminato, confermandosi uno degli indossabili più apprezzati per gli allenamenti e la palestra.

KUNGIX

Un orologio smart economico con cardiofrequenzimetro è il KUNGIX, uno smartband con funzionalità di activity tracker per uomo e donna. È disponibile in 3 versioni, blu, viola e nero, con rivestimento impermeabile e certificazione IP68, schermo touchscreen LCD da 0,96 pollici, regolazione manuale della luminosità e 14 modalità per lo sport. È in grado di condividere la connessione GPS dello smartphone, mostra le notifiche delle app e gli SMS, dispone della vibrazione e della connettività Bluetooth. Per gli allenamenti monitora il battito cardiaco, la qualità del sonno, conta i passi e le calorie bruciate durante la giornata.

Honor Band 5

Uno dei migliori smarwatch con cardiofrequenzimetro economici è l’Honor Band 5, un dispositivo di ultima generazione molto simile a uno smartband. Il device propone un display rettangolare integrato nel cinturino, con schermo touchscreen da 0,95 pollici e supporto regolabile con doppia colorazione blu o nera. Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, questo indossabile cinese controlla il livello di ossigeno nel sangue, con la funzione intelligente SpO2 e l’analisi dei dati tramite l’app Huawei Health. Questo wearable è impermeabile e resiste alle immersioni fino a 50 metri, monitora il sonno, conta il numero dei passi e le calorie bruciate durante l’allenamento sportivo.

YAMAY

Tra gli smartwatch cardiofrequenzimetro più venduti su Amazon c’è il modello YAMAY, un dispositivo con ottime recensioni, certificazione IP68 e design unisex per uomo e donna. Questo ibrido tra uno smartband, uno smartwatch e un activity tracker è versatile e affidabile, con cinturino traforato per migliorare la traspirazione, notifiche push e fino a 10 giorni di autonomia. Per le funzionalità di allenamento c’è il monitoraggio dei battiti cardiaci, il contapassi, il conteggio delle calorie e l’analisi della qualità del sonno, con programmi sportivi tramite l’app VeryFitPro.

UMIDIGI Uwatch GT

Se stai cercando uno smartwatch con cardiofrequenzimetro economico, l’UMIDIGI Uwatch GT garantisce un buon rapporto qualità-prezzo. Il design è moderno e sportivo, con quadrante rotondo e cinturino regolabile in silicone, display touchscreen LCD da 1,3 pollici e connettività Bluetooth. Questo wearable è impermeabile e sopporta le immersioni fino a 5 ATM, propone 12 modalità per lo sport attraverso l’app VeryFitPro, con notifiche social e SMS, batteria da 260 mAh e autonomia fino a 10 giorni. Sono presenti il monitoraggio dei battiti cardiaci, il meteo, il cronometro, il contapassi e il rilevamento del sonno, con la compatibilità Android e iOS.

Il migliore smartwatch cinese cardiofrequenzimetro e pressione arteriosa è il Huawei Watch GT, un dispositivo innovativo e moderno, caratterizzato da un design curato nei minimi dettagli, rivestimento impermeabile fino a 5 ATM e autonomia fino a 14 giorni. Questo orologio smart con display AMOLED da 1,39 pollici monitora il battito cardiaco con sensore ottico PPG e tecnologia TruSeen 3.0, inoltre propone la bussola geomagnetica, l’altimetro, il barometro e il giroscopio a 6 assi. Per il rilevamento della posizione ci sono i moduli GPS, Glonass e Galileo, con la connettività Bluetooth per la sincronizzazione con smartphone Android e iOS.

Polar Ignite

Il Polar Ignite mette a disposizione un sistema avanzato per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, per uno smartwatch fitness di altissima qualità. Il dispositivo ha il GPS integrato, un design minimalista e tantissimi programmi per gli allenamenti tramite app FitSpark. È possibile registrare le sessioni di esercizi e salvare i dati in cloud, analizzare la distanza percorsa e le calorie bruciate in modalità continua 24/7, con il rilevamento del sonno attraverso la funzione Night Recharge. Il peso è di appena 35 grammi, con display touchscreen, cassa rinforzata in fibra di vetro e tecnologia stand-alone.

Samsung Galaxy Watch

Fra i top di gamma nella categoria degli smartwatch con monitoraggio dei battiti cardiaci, un modello esclusivo e completo è il Samsung Galaxy Watch. Questo bellissimo orologio smart misura la frequenza cardiaca, offre 39 modalità di allenamento diverse e controlla il benessere durante l’attività sportiva, con l’analisi dei dati dei sensori tramite l’app Samsung Health. Non manca il rilevamento della qualità del sonno, la funzione di assistente personale con promemoria, il display AMOLED con tecnologia always on e un cinturino completamente personalizzabile, per adattarsi a qualsiasi outfit. Per la connettività ci sono le opzioni NFC, GPS e Wi-Fi.

Migliore smartwatch con cardiofrequenzimetro con fascia

Gli smartwatch tradizionali sono dotati di sensori HR, con i quali monitorano il battito cardiaco dal polso tramite tecnologie a fasci di luce e onde elettromagnetiche. Per una misurazione più precisa è possibile optare per un modello con fascia, in grado di rilevare la frequenza cardiaca nel punto migliore, ovvero sul torace. Questa soluzione è perfetta per gli sportivi professionisti, infatti consente di tenere sotto controllo i parametri fisiologici durante gli allenamenti e le competizioni più intense.

Garmin Forerunner 735XT

Il migliore smartwatch con cardiofrequenzimetro e fascia è senza dubbio il Garmin Forerunner 735XT, un modello professionale adatto agli atleti che praticano corsa, triathlon e altre discipline intense. Questo dispositivo ha il modulo GPS integrato, un display a colori touchscreen, rivestimento impermeabile e autonomia fino a 9 giorni. Il monitoraggio della frequenza cardiaca è supportato dalla tecnologia Garmin Elevate, con sensore HR e fascia HRM-Run, per misurare anche il livello di ossigenazione del sangue, lo stress e le prestazioni in gara. Il device è indicato anche per il nuoto, il ciclismo e gli allenamenti nel trail running.

Migliore smartwatch con cardiofrequenzimetro senza fascia

I bracciali smart che abbiamo presentato sono dei modelli abbastanza economici, con un prezzo al di sotto dei 200 euro (tranne che per il Garmin Forerunner 735XT) e alcuni dispositivi che si possono acquistare a meno di 50 euro. Ovviamente sono tutti funzionali e adatti agli allenamenti, con monitoraggio della frequenza cardiaca e diverse funzioni per lo sport. Tuttavia, esistono alcuni indossabili davvero esclusivi, in grado di offrire tecnologie evolute per il rilevamento del ritmo cardiaco, anche senza l’applicazione della fascia toracica. Aumentando il budget si possono comprare smartwatch esclusivi o professionali, con prestazioni elevate e una dotazione davvero completa.

Apple Watch Serie 5

Il miglior smartwatch cardiofrequenzimetro è l’Apple Watch Serie 5, un dispositivo indossabile di ultima generazione top di gamma. Questo straordinario orologio smart propone una cassa in alluminio da 44 mm, con cinturino sport nero e display Retina con tecnologia always on. Per il monitoraggio della frequenza cardiaca adotta un cardiofrequenzimetro elettrico e ottico con app ECG, oltre all’app Rumore che avvisa quando i decibel superano i limiti, l’app Monitoraggio per il ciclo mestruale, le funzioni per l’attività sportiva e la compatibilità con Apple Music e Apple Pay per i pagamenti Contactless.

