I migliori smartwatch con altimetro: guida all’acquisto 2020

Sei un appassionato di montagna? Ami scalare le vette, fare escursioni o ti alleni per il trail running? In questi casi non basta comprare uno smartwatch comune, ma devi acquistare un orologio smart con altimetro e funzionalità avanzate per le scalate o il trekking. In commercio puoi trovare diversi modelli adeguati, proposti da aziende specializzate che offrono bracciali intelligenti davvero utili in questi casi. Ecco come scegliere il dispositivo giusto e quali sono i migliori smartwatch con altimetro sul mercato.

Che cos’è un altimetro

Innanzitutto, è indispensabile capire come funziona un altimetro, in questo modo è possibile comprendere cosa deve avere lo smartwatch per essere all’altezza di condizioni estreme e particolari. Si tratta di un sensore che rileva la pressione atmosferica, misurando le variazioni di peso per offrire una quota quanto più possibile precisa. Molti dispositivi dispongono dell’altimetro barometrico, sensibile alle variazioni di umidità, densità e temperatura.

La maggior parte degli indossabili usa al giorno d’oggi gli altimetri elettronici, in cui queste differenze di valori vengono misurate attraverso degli impulsi elettrici. Tale procedimento consente di conoscere sia la pressione atmosferica che l’altitudine, con un dato che risulta più affidabile in presenza di tecnologie per la geolocalizzazione, come i moduli GPS, Glonass e Galileo. Naturalmente è fondamentale che la taratura sia perfetta, affinché il valore sia estremamente accurato.

Come scegliere il miglior smartwatch con altimetro

La scelta del miglior smartwatch con altimetro non è così semplice, infatti è necessario considerare diversi aspetti tecnici, caratteristiche e funzionalità. Prima di tutto bisogna analizzare il tipo di sensore integrato, dopodiché è importante tenere conto delle tecnologie accessorie, le funzioni aggiuntive, la resistenza del dispositivo e l’impermeabilità. Da non sottovalutare sono anche l’autonomia, la presenza di opzioni come le chiamate di emergenza e la qualità del display, per visualizzare bene le informazioni in ogni momento della giornata.

Analogico, intelligente, ibrido

Tra i fattori da analizzare nella scelta del miglior smartwatch per escursioni e arrampicate c’è ovviamente il tipo di altimetro. Come abbiamo visto si tratta di una tecnologia per la rilevazione dell’altitudine, ovvero dell’altezza rispetto al livello del mare. Un’opzione molto comune è l’altimetro barometrico, abbastanza affidabile e utilizzato in molti misuratori analogici, in grado di fornire un dato piuttosto preciso, ma sensibile alle condizioni climatiche.

In alternativa c’è l’altimetro dello smartwatch integrato con il GPS, un sistema decisamente più accurato soprattutto in presenza di fenomeni meteorologici di una certa entità. Spesso la soluzione migliore è acquistare un modello ibrido, un bracciale smart che adopera entrambe le tecnologie per cercare di offrire un rilevamento quanto più efficiente possibile, riducendo al minimo la percentuale di errore.

Funzionalità

Uno smartwatch con altimetro è un orologio smart per attività all’aria aperta, in montagna o comunque in ambienti che prevedono dei dislivelli. Quando ci si trova in luoghi isolati è indispensabile poter contare su alcuni strumenti di supporto, per questo motivo è essenziale che l’orologio intelligente sia dotato di alcune funzionalità molto utili in questi momenti. Si tratta ad esempio della bussola, del cronografo o del barometro indipendente rispetto all’altimetro.

Dopodiché i dispositivo può offrire il monitoraggio dei battiti cardiaci, per controllare l’affaticamento durante il trekking o l’arrampicata, misurare la distanza percorsa e le calorie bruciate, una funzione molto gettonata da chi pratica trial running. I sistemi integrati possono essere veramente tanti, soprattutto nei device di fascia medio/alta, dalle notifiche alle chiamate di emergenza, dall’archiviazione dei dati in cloud all’ascolto della musica tramite controllo remoto dello smartphone.

Barometrico o GPS

Come abbiamo visto in precedenza, l’altimetro può essere barometrico o coadiuvato dal rilevatore satellitare GPS. Quest’ultimo è ovviamente più preciso, specialmente in presenza di condizioni meteorologiche complesse, quindi potendo scegliere conviene avere entrambe le tecnologie. Ancora meglio se sono presenti l’altimetro barometrico, il modulo GPS e il barometro indipendente, un setup davvero utile in montagna.

Batteria

Quando si esce per fare un’escursione non si sa mai cosa può succedere, infatti capita spesso di ritardare o incappare in un imprevisto. Per questo motivo è fondamentale che lo smartwatch garantisca un’autonomia adeguata, con una durata superiore alle 24 ore anche con tutte le funzionalità attivate. Il dato dipende dalla potenza della batteria, tuttavia per capire realmente quanto dura la carica è importante leggere con attenzione le recensioni degli altri utenti.

Display

Quando ci si trova all’aria aperta non sempre è facile visualizzare le informazioni sul display, infatti i raggi solari, i riflessi e le ombre delle piante possono rendere difficile vedere lo schermo dello smartwatch. I modelli migliori sono quelli OLED e AMOLED, specialmente se dotati della tecnologia always on. L’opzione perfetta è la possibilità di configurare la luminosità, regolando la luce del monitor in maniera personalizzata tramite apposite funzionalità del dispositivo.

Quale smartwatch con altimetro comprare

In questa guida abbiamo selezionato alcuni dei migliori smartwatch con altimetro disponibili in commercio, con modelli economici e altri più esclusivi, ideali per un utilizzo professionale o agonistico. Ovviamente per un dispositivo affidabile bisogna spendere un po’, tuttavia molti orologi smart indicati vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo e un costo non eccessivo.

Migliore smartwatch con altimetro economico

LQQZZZ

Lo smartwatch con altimetro meno costoso della categoria è il modello LQQZZZ, tra gli orologi trekking più economici sul mercato. Si tratta di un device prettamente maschile, con cinturino regolabile in nylon e rivestimento impermeabile, resistente fino a 50 metri di profondità e 5 ATM. La dotazione di sensori è veramente completa, con barometro, altimetro, bussola e termometro, inoltre propone le opzioni contapassi e il rilevamento della distanza percorsa. Il grande display digitale consente di leggere le informazioni anche in ambienti con poca luminosità, per un oggetto ideale per qualsiasi tipo di attività all’aria aperta.

Pro

Rivestimento resistente

Autonomia elevata

Tanti sensori

Contro

Display non touchscreen

Manca Bluetooth

Polar M200

Uno smartwatch con altimetro da outdoor con un ottimo prezzo è il Polar M200, un bracciale smart unisex con design sportivo e schermate personalizzabili. Oltre al rilevamento dell’altitudine è presente il GPS integrato, con conteggio della distanza percorsa, monitoraggio della velocità, analisi delle calorie bruciate, dei battiti cardiaci e della qualità del sonno. Tramite la connessione Bluetooth è possibile sincronizzare il device con lo smartphone, per ricevere notifiche e SMS con vibrazione.

Pro

Funzioni fitness tracker

GPS integrato

Prezzo contenuto

Contro

Non impermeabile

No touchscreen

Suunto Ambit3 Peak

Un ottimo smartwatch con altimetro e barometro è il Suunto Ambit3 Peak, un orologio smart ideale per il triathlon e il trail running. Questo dispositivo è dotato di altimetro GPS, connettività Bluetooth, tracciamento satellitare, bussola, sistema di misurazione della distanza e conteggio del numero dei passi. Le prestazioni si possono memorizzare tramite l’app Suunto Movescount, inoltre è possibile scattare foto della velocità di andatura o registrare video con l’app Suunto Movie.

Pro

Altimetro GPS

Bussola

Impermeabile

Contro

Display non touchscreen

Autonomia

Migliori smartwatch con altimetro di fascia alta

Polar V800

Uno dei migliori smartwatch con altimetro barometrico è il Polar V800, un orologio smart con funzione multisport, GPS integrato e monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 con fascia cardio inclusa. Il dispositivo è in grado di rilevare la distanza percorsa, le calorie bruciate e la velocità mantenuta, un’opzione ideale per gli allenamenti di trial running. Sono presenti le notifiche smart, da visualizzare sul display touchscreen da 2,13 pollici, la connettività Bluetooth e la ricarica USB. Completano l’equipaggiamento funzionalità specifiche per le attività endurance.

Pro

Altimetro barometrico

Allenamenti endurance

Fascia cardio inclusa

Contro

Autonomia

Design

Corox Apex Premium Multisport

Tra gli smartwatch con altimetro e barometro più apprezzati c’è il Corox Apex Premium Multisport, un dispositivo per gli allenamenti in condizioni estreme, con design sportivo e rivestimento ad alta resistenza. Nella dotazione c’è anche la bussola e il cardiofrequenzimetro, oltre al GPS integrato per un tracciamento sportivo. Il display è LCD con schermo da 1,2 pollici, resistente fino a 10 ATM, mentre tramite con l’app Corox è possibile accedere a diversi programmi per lo sport e l’attività fisica, inoltre è compatibile con gli accessori ANT+ e vanta un’autonomia fino a 30 giorni.

Pro

Autonomia

Impermeabile

Altimetro e GPS

Contro

Solo in inglese

Manca touchscreen

Suunto Spartan Sport

Uno smartwatch con bussola, altimetro e GPS è l’esclusivo Suunto Spartan Sport, un orologio smart top di gamma perfetto per le escursioni, il trial running e il trekking. Il display touchscreen è grande e rotondo, con un cinturino rinforzato e regolabile, design unisex e tracciamento satellitare avanzato. All’interno ci sono oltre 80 programmi di allenamento, per praticare qualsiasi tipo di attività fisica outdoor, mentre nella dotazione figura anche il barometro ed è resistente alle immersioni fino a 100 metri di profondità. Per pianificare gli allenamenti basta scaricare l’app Suunto Movescount.

Pro

Dotazione sensori

Programmi allenamento

Design

Contro

Prezzo elevato

Autonomia

Suunto 9

Il migliore smartwatch con altimetro è l’esclusivo Suunto 9, un modello per atleti professionisti di endurance, un orologio smart che assicura prestazioni elevate per il trial running e le attività sportive più estreme. La batteria prevede 3 modalità di configurazione, per controllare l’autonomia in modo personalizzato, con una ricarica che garantisce fino a 120 ore di funzionamento ininterrotto. C’è il sistema di tracciamento GPS evoluto, un rivestimento testato in condizioni complesse, la misurazione della distanza con tecnologia FusedTrack e le mappe di calore per l’impostazione del percorso.

Pro

Tracciamento avanzato

Autonomia

Misurazione accurata

Contro

Prezzo elevato

Configurazione

Migliore smartwatch con altimetro per trekking

Per fare trekking è importante avere un orologio evoluto, un device in grado di misurare tutti i parametri ambientali e soprattutto assicurare una localizzazione perfetta. Per questo motivo è indispensabile che lo smartwatch abbia un sistema di tracciamento avanzato, inoltre deve essere resistente, avere app specifiche per l’outdoor e garantire una durata della batteria elevata, per evitare di rimanere senza energia nel momento del bisogno.

Garmin Instict Tactical Edition

Progettato per supportare le condizioni più estreme, il miglior smartwatch per il trekking è il Garmin Instict Tactical Edition, un orologio avanzato progettato appositamente per l’outdoor. Questo dispositivo è impermeabile e resiste alle immersioni fino a 5 ATM, è omologato secondo rigidi standard militari ed è fornito di un sistema di tracciamento GPS evoluto, con moduli Glonass e Galileo. All’interno propone 15 modalità per gli allenamenti sportivi, con notifiche sul display tra cui chiamate, SMS ed e-mail.

Pro

Resistenza elevata

Tracciamento GPS evoluto

Impermeabile

Contro

Configurazione complessa

Migliore smartwatch con altimetro per trail running

Per allenarsi nel trial running è necessario affrontare percorsi complessi, ritrovandosi su superfici miste con lunghe sessioni di allenamento all’aria aperta. La soluzione migliore è uno smartwatch con altimetro ultraresistente, con tracciamento GPS, bussola per l’orientamento e registrazione delle sessioni di corsa per analizzare le performance. In commercio ci sono diversi modelli progettati per la corsa in outdoor, bracciali smart robusti e tecnologicamente avanzati.

Suunto Traverse Alpha

Tra i modelli disponibili sul mercato, il miglior orologio per trial running è il Suunto Traverse Alpha, uno smartwatch di ultima generazione, dotato di un equipaggiamento che consente di allenarsi in qualsiasi condizione. Il dispositivo offre il tracciamento GPS + Glonass, la connettività Bluetooth 4.0, la bussola, le carte topografiche digitali e il grafico dell’altitudine. Si possono scattare foto della velocità in movimento, monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi e conteggiare le calorie bruciate durante la sessione. Il display è retroilluminato per una visibilità perfetta, con cinturino in silicone regolabile e barometro.

Pro

Dotazione

Tracciamento avanzato

Funzionalità

Contro

Display

Configurazione complessa

Migliore smartwatch con altimetro per escursioni

Alcuni smartwatch sono perfetti per gli appassionati delle escursioni, infatti mettono a disposizione una dotazione completa di sensori. Per le passeggiate in outdoor è indispensabile avere l’altimetro, il cardiofrequenzimetro, il GPS altre funzionalità di activity tracker, in questo modo si possono monitorare tutti i parametri e orientarsi con la bussola in caso di necessità. Si tratta di modelli ibridi, a metà strada tra un orologio professionale per l’outdoor e un bracciale smart per il fitness.

Polar M400

Il miglior orologio per escursioni è il Polar M400, un bellissimo smartwatch moderno caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo dispositivo presenta una ricca dotazione di sensori, tra cui il GPS integrato, l’altimetro, il rilevatore della distanza percorsa, il monitoraggio della qualità del sonno, il cardiofrequenzimetro e l’accelerometro. Non mancano le funzionalità per il fitness, con modalità di allenamento personalizzabili, notifiche social e SMS, display touchscreen e opzione metro per la misurazione delle distanze.

Pro

Rapporto qualità-prezzo

Cardiofrequenzimetro

GPS integrato

Contro

Non supporta immersioni

Design