I migliori smartwatch per lo sport: guida all’acquisto 2020

Gli smartwatch sono ormai dei dispositivi indispensabili per fare sport, da usare per conteggiare le calorie bruciate in allenamento, misurare la distanza percorsa e monitorare i battiti cardiaci. Alcuni modelli sono specifici per alcune discipline, come il nuoto o il trial running, mentre altri sono progettati appositamente per il fitness e l’attività cardio. Vediamo le caratteristiche da valutare nella scelta e quali sono i migliori smartwatch sportivi 2020.

Come scegliere il miglior smartwatch per lo sport

Scegliere uno smartwatch per fare sport richiede alcuni accorgimenti, infatti devi valutare vari aspetti come il display, il design e il peso, affinché il dispositivo sia leggero e il cinturino non dia fastidio durante gli allenamenti. Tuttavia, il fattore principale sono le funzionalità, in quanto lo sportwatch deve offrire sistemi e tecnologie specifiche per lo sport che devi praticare, ad esempio il nuoto, la corsa o il ciclismo.

Forma e display

Per quanto riguarda la forma esistono tre tipi di smartwatch sportivi, quelli con cassa quadrata, rotonda o rettangolare e integrata nel cinturino come alcuni smartband . Lo stile è importante per capire come e quando usare il device, specialmente se intendi adoperarlo soltanto durante l’attività fisica, oppure se vuoi uno smartwatch da utilizzare anche nel tempo libero o per il lavoro.

Il display deve essere ben illuminato, soprattutto per un uso all’esterno quando la luce del sole potrebbe rendere difficile leggere le informazioni e vedere lo schermo. La risoluzione dello schermo dipende dal tipo di monitor, il quale può essere semplice quindi TFT o LCD, oppure più evoluto OLED o AMOLED. Da valutare sono anche le funzionalità accessorie, come il sistema always on per visualizzare sempre alcuni dati sul display, oppure il sensore per la luce ambientale.

Funzionalità

La caratteristica più importante per la scelta dello smartwatch sportivo sono le funzionalità. In questo caso devi considerare il tipo di attività da praticare, per poi analizzare se il dispositivo offre tutti i sistemi e le tecnologie adatte per questo utilizzo. Ad esempio, alcuni bracciali smart sono più indicati per il nuoto, poiché impermeabili e resistenti alle immersioni, altri alla corsa con GPS e Glonass, oppure alle escursioni per la presenza dell’altimetro barometrico o della bussola.

Lo stesso vale per la qualità del cardiofrequenzimetro, l’app per gli allenamenti e gli altri sensori. Oltre alla funzionalità per lo sport ci sono poi quelle generiche, come la connettività Bluetooth, Wi-Fi o mobile tramite SIM, le notifiche, la possibilità di controllare la musica o la fotocamera dello smartphone, la vibrazione, l’opzione per le chiamate, gli altoparlanti integrati o il microfono, senza dimenticare il sistema operativo e le prestazioni dell’hardware.

Impermeabilità

Quando fai attività sportiva è del tutto normale che la sudorazione aumenti, per questo motivo è indispensabile che lo smartwatch per lo sport sia traspirante, morbido e soprattutto impermeabile. Di norma i cinturini sono in plastica, quasi sempre in silicone, con cinturini traforati per migliorare la circolazione dell’aria e ridurre il sudore sul polso. La qualità dei materiali è davvero importante, quindi analizza sempre con attenzione questa caratteristica.

A seconda del tipo di sport avrai poi bisogno di un livello di impermeabilità differente, specialmente se pratichi attività come il nuoto, quando la certificazione deve essere almeno IP68 con resistenza fino a 5 ATM (50 metri di profondità). In genere tutti gli allenamenti all’aria aperta richiedono una certificazione superiore alla IP67, per tutelare lo smartwatch contro la pioggia, il sudore, la polvere e gli schizzi, evitando che il display si danneggi compromettendo irrimediabilmente l’aspetto o il funzionamento del bracciale smart.

Quale smartwatch per lo sport comprare

In commercio puoi trovare tantissimi dispositivi per l’attività fisica, dagli sportwatch economici ideali se non vuoi spendere troppo, fino agli smartwatch fitness migliori e ai modelli specifici per le singole discipline (nuoto, arrampicata, ciclismo, ecc…). In questa lista abbiamo scelto alcuni degli indossabili più venduti e apprezzati del settore, con una selezione di smartwatch sportivi per ogni fascia di prezzo ed esigenza, con le relative caratteristiche, i pro e i contro di ogni wearable.

Migliore smartwatch per lo sport economico

Willful SW351

Tra gli sportwatch economici più popolari del momento c’è il Willful SW351, un’activity tracker con certificazione IP68, quindi impermeabile all’acqua e resistente alle immersioni fino a 50 metri. Questo modello è disponibile in nero, viola e blu, presenta un display touchscreen integrato nel cinturino, è compatibile con smartphone Android e iOS, inoltre propone le notifiche con vibrazione. Per lo sport sono presenti 4 modalità di allenamento, il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il pedometro, il conteggio delle calorie, il GPS condiviso e il promemoria per la vita sedentaria.

Pro

Certificazione IP68

Per Android e iOS

Prezzo

Contro

GPS condiviso

Bluetooth non disattivabile

YAMAY

Il miglior smartwatch subacqueo è il modello proposto da YAMAY, uno sportwatch economico, ma funzionale, con un design moderno, 4 colorazioni e compatibilità con Android e iOS. Per le attività sportive ci sono il contapassi, il cardiofrequenzimetro e il conteggio delle calorie bruciate, con GPS, notifiche social e avvisi di chiamata, ma anche cronometro, orologio e controllo della musica a distanza. La certificazione IP68 consente di praticare il nuoto, mentre con l’app VeryFitPro si può tracciare anche il ciclo mestruale.

Pro

Supporta le immersioni

Autonomia elevata

App VeryFitPro

Contro

GPS condiviso

Design

Polar Vantage M

Il miglior smartwatch per sport è il Polar Vantage M, un indossabile multiuso adatto a qualsiasi disciplina e attività fisica. Questo modello presenta un’ampia scelta di colorazioni, con taglie S, M e L, app Multisport per gli allenamenti e programmi specifici per la corsa e il nuoto. Ovviamente c’è il cardiofrequenzimetro con sistema evoluto Polar Precision Prime, con modulo GPS integrato, una buona autonomia e tracker per il ciclismo attraverso le funzionalità Training Load Pro e Recovery Pro. Il cinturino è in silicone, il display da 1,2 ha la tecnologia always on e la connettività Bluetooth.

Pro

GPS + Glonass

Funzioni per nuoto

Programmi specifici sport

Contro

Impermeabilità ridotta

Manca memoria interna

Suunto Ambit3 Peak

Uno dei migliori smartwatch sport per l’escursionismo in montagna e le arrampicate è il Suunto Ambit3 Peak, un dispositivo equipaggiato con altimetro, bussola e modulo GPS integrato per una localizzazione perfetta. Si tratta di un device adatto anche a chi pratica sport a livello agonistico, da usare per allenamenti di corsa, nuoto, triathlon, ciclismo oppure per fare fitness. È presente la connettività Bluetooth, la fascia cardio con sensore HR, l’app Suunto Movescount per scattare foto in movimento e condividere i dati delle prestazioni, con rivestimento resistente fino a 50 metri di profondità e ricarica USB

Pro

GPS integrato

App Suunto Movescount

Qualità sensori

Contro

Autonomia

Prezzo

TomTom Runner

Un eccellente smartwatch per la corsa e il fitness è il TomTom Runner, con tecnologie integrate per la localizzazione e il tracciamento dei percorsi di allenamento. Questo device propone il sistema brevettato QuickGPSFix per un posizionamento sempre perfetto, un grande display touchscreen ad alta risoluzione, app di personal trainer e rivestimento impermeabile fino a 50 metri di profondità indicato per chi pratica nuoto. L’indossabile è compatibile con Android e iOS, inoltre presenta il cardiofrequenzimetro, il rilevatore della distanza con opzione per gareggiare contro sé stessi, l’impostazione degli obiettivi e le notifiche con vibrazione.

Pro

Funzioni sport avanzate

Impermeabile per nuoto

GPS evoluto

Contro

Lettore musicale

Auricolari wireless

Polar Vantage V

Uno dei migliori smartwatch sportivi per il triathlon è il Polar Vantage V, un vero sportwatch per l’attività fisica impegnativa e gli allenamenti. Tra le caratteristiche principali sono da segnalare il GPS, il cardiofrequenzimetro integrato con sensore Polar H10, i sistemi evoluti per lo sport Recovery Pro e Training Pro, oltre 130 programmi e un’autonomia fino a 40 ore. Il peso è ridotto, con il cinturino in silicone e la cassa rotonda, display touchscreen, barometro, metriche per il nuoto, notifiche smart e tecnologia Route Guidance per il posizionamento.

Pro

Funzioni sport avanzate

GPS integrato

Cinturino regolabile

Contro

Notifiche

Controllo musica

Apple Watch Serie 5

Senza dubbio tra gli smartwatch fitness migliori non poteva non comparire anche l’Apple Watch Serie 5, un dispositivo esclusivo top di gamma davvero costoso, ma completo di tutte le funzionalità per lo sport e l’attività fisica. Il bellissimo design elegante e moderno è sicuramente il suo punto di forza, con display Retina, tecnologia always on, cassa in alluminio e cinturino Sport. Oltre al GPS è presente il cardiofrequenzimetro elettrico e ottico con app ECG, la bussola e l’app che registra tutte le sessioni di allenamento con mappe visuali. Non mancano la compatibilità con Apple Music, la modalità orologio e l’altimetro, con sistema di sicurezza per le chiamate di emergenza.

Pro

Design esclusivo

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Apple Music

Contro

Prezzo elevato

Impermeabilità bassa

Migliore smartwatch per la corsa

Alcuni smartwatch sono rivolti soprattutto ai runners, infatti mettono a disposizioni sistemi di tracciamento e localizzazione avanzati con moduli GPS, Glonass e Galileo, più efficienti rispetto ai soli sensori. Inoltre, propongono cardiofrequenzimetri più evoluti, app per gli allenamenti e il controllo della musica, per gestire la riproduzione delle tracce musicali dal dispositivo indossabile. Il prezzo è in genere abbastanza elevato, tuttavia sono in grado di offrire maggiori funzionalità rispetto a un wearable tradizionale.

Garmin Forerunner 45S

Il migliore smartwatch per la corsa è il Garmin Forerunner 45S, un bracciale smart progettato appositamente per i podisti. Questo dispositivo impermeabile presenta un design unisex, con taglie S e L e colorazioni bianco, rosso, nero e viola, display rotondo touchscreen e tecnologia Connect IQ con supporto per il Garmin 2.0. Tante le funzionalità specifiche per gli allenamenti, con GPS, Glonass e Galileo, Live Track e chiamate di emergenza utili per gli sportivi che corrono da soli. È presente il rilevamento dei battiti cardiaci, la fotocamera integrata e l’accelerometro, con un peso di appena 32 grammi e diverse modalità di allenamento tramite l’app Garmin Coach, oltre alle notifiche e al controllo della musica.

Pro

App Garmin Coach

Chiamate di emergenza

Tracciamento avanzato

Contro

Autonomia

Notifiche

Migliore smartwatch per nuoto (subacqueo)

Per praticare il nuoto è indispensabile che lo smartwatch sia non solo impermeabile, ma in grado di resistere alle immersioni e reggere una pressione fino a 5 ATM. Inoltre, se ti alleni spesso in vasca, è importante che il dispositivo offra app di allenamento per il nuoto, in questo modo puoi misurare la distanza percorsa, prendere il tempo dei 25 o 50 metri, calcolare le calorie consumate e monitorare sempre anche i battiti cardiaci. Il display deve essere grande e ben illuminato, per offrire una visibilità adeguata anche sott’acqua.

Fitbit Charge 4

Tra i migliori smartwatch per il nuoto troviamo il Fitbit Charge 4, in grado di rilevare l’attività in piscina e garantire un’autonomia fino a 7 giorni. Questo fitness tracker evoluto propone il modulo GPS integrato, la connettività Bluetooth ed è compatibile con smartphone Android e iPhone iOS della Apple. Grazie all’app Fitbit è possibile monitorare ogni allenamento, con mappe che mostrano l’intensità dell’attività, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Non mancano il rilevamento della qualità del sonno, il cardiofrequenzimetro, gli avvisi di chiamata e le notifiche social.

Pro

App Fitbit

GPS integrato

Controllo Spotify

Contro

Autonomia

Design

HMigliore smartwatch per fitness

Se sei un appassionato del fitness hai bisogno di funzionalità specifiche, sia per quanto riguarda i sensori sia per le app di allenamento. Tra gli smartwatch migliori per lo sport i fitness tracker sono rivolti al monitoraggio delle prestazioni, dalla frequenza cardiaca al promemoria per la vita sedentaria, dal contapassi al conteggio delle calorie bruciate. Alcuni modelli forniscono anche fascia cardio e GPS integrato, per una dotazione davvero completa per ogni tipo di attività fisica all’aria aperta o in palestra.

Polar M400

Il miglior smartwatch fitness è senza dubbio il Polar M400, uno dei più venduti su Amazon in questa categoria e un indossabile veramente popolare per l’attività cardio. Il device è robusto e caratterizzato da un grande display ben illuminato, con GPS, fascia cardio in dotazione per ottimizzare il monitoraggio dei battiti cardiaci e funzioni smart per lo sport. Le schermate sono personalizzabili in base alle proprie esigenze, per attivare i piani di allenamento e salvare i programmi, impostare gli obiettivi e analizzare la distanza percorsa, le calorie bruciate e la qualità del riposo, con notifiche e messaggi sincronizzati con smartphone Android e iOS.

Pro

GPS integrato

Funzioni fitness

Fascia cardio

Contro

Prezzo

Configurazione