I migliori smartwatch da donna 2020: guida all’acquisto

Gli smartwatch sono tra i dispositivi elettronici più venduti degli ultimi anni, infatti stanno letteralmente spopolando, apprezzati per le loro funzionalità per lo sport e il design unico. In particolare, sono molto richiesti gli smartwatch femminili, modelli con uno stile più ricercato ed elegante, con una struttura leggera, prestazioni elevate e la possibilità di personalizzare il device in base alle proprie esigenze. Vediamo quali sono i migliori smartwatch da donna 2020 disponibili sul mercato.

Migliori smartwatch da donna sotto i 100 euro

UMIDIGI Uwatch2

Tra gli smartwatch per donne economici un dispositivo interessante è l’UMIDIGI Uwatch2. Questo device è caratterizzato da un design moderno e pulito, è piuttosto leggero ed è disponibile nelle colorazioni rosa e nero. Lo smartwatch propone un display LCD touchscreen da 1,3 pollici, ha un cinturino regolabile, è compatibile con smartphone Android e iOS inoltre offre diversi programmi di allenamento tramite l’app VeryFitPro. Ottima l’autonomia fino a 10 giorni, è resistente all’acqua, in più non mancano il cardiofrequenzimetro, il contapassi, il rilevamento della distanza percorsa, il sistema per il calcolo delle calorie bruciate e la tecnologia per il monitoraggio del sonno.

DUODUOGO K8

Uno smartwatch femminile perfetto per chi non vuole spendere molto è il DUODUOGO K8, un dispositivo con un look giovane e sbarazzino, proposto nelle combinazioni rosa, argento e nero. Questo orologio intelligente è compatibile con device Android e iOS, basta collegarlo con lo smartphone tramite connettività Bluetooth, per visualizzare le notifiche social, le e-mail, i messaggi e le chiamate direttamente sullo schermo LCD da 1,3 pollici. La batteria assicura una durata fino a dieci giorni, mentre la struttura è impermeabile all’acqua, ma non sopporta le immersioni. Diverse le funzionalità per lo sport, con 8 modalità per gli allenamenti, oltre al rilevamento dei battiti cardiaci, al monitoraggio del sonno, al conteggio delle calorie e al controllo remoto della fotocamera del telefono.

Amazfit Bip Lite

Con un prezzo davvero economico è possibile acquistare lo smartwatch da donna Amazfit Bip Lite, un apparecchio moderno ed elegante disponibile nelle colorazioni rosa, blue e nero. Si tratta in particolare di uno smartwatch con funzionalità di activity tracker, ideale da usare durante gli allenamenti e per monitorare le calorie consumate, la distanza percorsa e controllare in ogni istante i battiti cardiaci. È compatibile con qualsiasi smartphone Android e iOS attraverso il collegamento Bluetooth, per ricevere le notifiche da Facebook e WhatsApp, guardare le e-mail e ascoltare i messaggi vocali. Bello il design minimalista e ottimo il peso veramente contenuto.

Migliori smartwatch da donna sotto i 250 euro

Amazfit GTS

Per quanto riguarda gli smartwatch femminili 2019, un ottimo modello di fascia media da acquistare nel 2020 è senza dubbio l’Amazfit GTS. Il device presenta uno stile giovane e originale, con 6 combinazioni di colori tra cui le opzioni rosso, nero, blu, rosa, oro e grigio. Tra le caratteristiche spicca il display Retina AMOLED da 1,65 pollici, le funzionalità personalizzabili tramite la configurazione delle app e dei widget, l’autonomia elevata fino a 14 giorni e la struttura in metallo resistente all’acqua e alle immersioni, con una pressione massima di 5 ATM. Sono incluse 12 modalità sportive, un sensore ottico per il tracciamento dei battiti cardiaci e i moduli GPS e Glonass per una localizzazione precisa e affidabile.

Fossil Venture HR

Uno smartwatch Fossil da donna molto interessante è il modello Venture HR, con cinturino in acciaio inossidabile, design originale e cassa resistente all’acqua e alle immersioni fino a 3 ATM. Il Fossil Venture HR è un dispositivo elegante e tecnologico, infatti integra all’interno il cardiofrequenzimetro, il modulo GPS e il sistema di pagamento mobile Google Pay, inoltre è compatibile con smartphone Android e iOS fino alle ultime generazioni di entrambi i sistemi operativi. Lo smartwatch ha un display rotondo digitale, una batteria di lunga durata, un cinturino personalizzabile e supporta il sistema di ricarica wireless.

Samsung Galaxy Watch

Tra gli smartwatch Samsung da donna un ottimo modello è il Galaxy Watch, un device evoluto con processore dual core da 1,15 GHz, memoria da 4 GB e compatibilità con device Android e iOS. Il look è davvero raffinato ed elegante, con una cassa rotonda e un bellissimo cinturino in silicone personalizzabile in base alle proprie preferenze. Tantissime le funzionalità, tra cui la connettività Bluetooth 4.2, i moduli Wi-Fi, GPS e Glonass, oltre alla tecnologia NFC per i pagamenti con lo smartwatch e il supporto per il sistema Samsung Pay. Sono presenti il cardiofrequenzimetro e ben 39 programmi di allenamento da gestire tramite l’app Samsung Health.

Migliori smartwatch da donna sopra i 250 euro

Apple Watch Serie 3

Un eccellente Apple Watch da donna è il dispositivo della Serie 3, uno smartwatch caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, funzionalità esclusive e l’inconfondibile design marcato Apple. L’Apple Watch Serie 3 propone un design minimalista ed essenziale, una cassa in alluminio da 38 o 42 mm e un cinturino della linea Sport. All’interno è dotato del sistema operativo watchOS 5, con cardiofrequenzimetro ottico per il monitoraggio dei battici cardiaci, i sensori accelerometro e giroscopio, un processore dual core e la connettività Bluetooth 4.2. Si tratta di un modello GPS + Cellular, quindi è possibile usare il dispositivo come se fosse un vero telefono. Ovviamente la struttura è impermeabile e sono presenti i programmi per gli allenamenti.

Apple Watch Serie 5

Il migliore smartwatch da donna 2020 è l’Apple Watch Serie 5, un vero device top di gamma esclusivo e tecnologicamente avanzato. Lo stile è pulito e moderno, con rifiniture curate, una cassa in alluminio da 40 mm e un cinturino Sport in tinta. Su questo modello è presente l’innovativo display Retina Always-on, per visualizzare in qualsiasi momento le informazioni più importanti senza dover sbloccare lo schermo. Sono incluse l’app ECG per il monitoraggio del battito cardiaco, l’app Rumore per il rilevamento dei rumori ambientali e una funzione apposita per il controllo del ciclo mestruale. Naturalmente sono inclusi i programmi per gli allenamenti e le attività sportive, il supporto per Apple Music e le telefonate.