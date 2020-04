I migliori smartwatch qualità-prezzo 2020

Se stai pensando di acquistare un dispositivo indossabile, puoi trovare un’ampia scelta tra i migliori smartwatch per qualità-prezzo. Si tratta di bracciali smart di fascia media, wearable che non sono i più economici in commercio, ma neanche costosi come i top di gamma di Apple e Samsung. In questo modo puoi comprare un ottimo apparecchio completo e moderno, ma senza spendere una fortuna. Ecco alcuni consigli utili e una selezione dei migliori smartwatch 2020 da acquistare.

Come scegliere il miglior smartwatch per qualità-prezzo

Per la scelta del device più adeguato alle tue esigenze devi tenere conto di alcune caratteristiche, tra cui il modello, il sistema operativo, le funzionalità e l’autonomia. In questa categoria sono presenti alcuni dei migliori smartwatch Android, tuttavia sono inclusi anche modelli di Apple Watch e bracciali smart Samsung con Tizen OS. Ecco tutti i dettagli per scegliere il dispositivo giusto.

Tipologia

Il primo aspetto da considerare è sicuramente il tipo di smartwatch, infatti in commercio puoi trovare smartband, fitness tracker e activity tracker, oppure modelli ibridi con funzionalità miste. In particolare, devi valutare tale scelta in base alla destinazione d’uso, quindi se hai bisogno di uno smartwatch per lo sport opta per un fitness tracker o uno smartband, altrimenti per un orologio elegante ed esclusivo se preferisci uno smartwatch di fascia medio/alta con un design ricercato.

Sistema operativo

Al momento il mercato è dominato da tre sistemi operativi principali, watchOS dell’azienda di Cupertino montato sugli Apple Watch Serie 3 e 5, Wear OS sviluppato da Google e presente nella maggiore dei dispositivi, oppure Tizen OS di Samsung. Se possiedi un iPhone è consigliabile scegliere un Apple Watch, in grado di sincronizzarsi automaticamente con il bracciale smart, per sfruttarne appieno tutte le funzionalità.

Altrimenti i modelli by Google sono universali, compatibili sia con iPhone che con smartphone Android, tuttavia devi sempre controllare nelle guide ufficiali, oppure chiedere maggiori informazioni al rivenditore prima di acquistare il dispositivo. Gli smartwatch equipaggiati con il sistema operativo TizenOS funzionano soltanto con smartphone Samsung, un ecosistema chiuso rivolto ai puristi del marchio coreano.

Display

Lo schermo è senza dubbio un elemento importantissimo nella scelta del miglior smartwatch per qualità-prezzo. Trattandosi di apparecchi piuttosto piccoli, infatti, è indispensabile che il display sia abbastanza luminoso, ancora meglio se è previsto un sistema di regolazione della luce. Per comprare un modello ad alta risoluzione bisogna concentrarsi sui monitore OLED o AMOLED, lasciando da parte i più semplici LCD o TFT.

Inoltre, è fondamentale valutare anche la forma del quadrante, compresa la presenza della tecnologia touch o multi-touch. Da non sottovalutare è la funzionalità always on, con la quale lo schermo non si spegne completamente ma lascia visibili alcune informazioni, come l’orario o le notifiche. Questa soluzione, disponibile ad esempio sull’Apple Watch Serie 5, consente di non sbloccare lo schermo ogni volta per vedere gli aggiornamenti.

Hardware

A differenza degli smartband e dei fitness tracker più semplici ed economici, gli smartwatch di fascia media sono dotati di hardware che assicurano prestazioni più elevate. Per questo motivo è una caratteristica da analizzare, prima di comprare il dispositivo giusto, considerando la potenza del processore, la frequenza di funzionamento e la memoria disponibile, soprattutto se desideri usare l’indossabile come se fosse uno smartphone in miniatura.

Autonomia

Di norma gli smartwatch con un buon rapporto qualità-prezzo offrono un’eccellente autonomia, con una durata della batteria che può andare da un minimo di 5 giorni fino a un massimo di 20 giorni. Per evitare di ricaricare in continuazione il dispositivo è necessario controllare questo dato, verificando anche le recensioni dei clienti per capire qual è il valore reale dell’autonomia. Naturalmente app, funzioni e altre dotazioni software possono causare un aumento dei consumi, quindi è preferibile che il device disponga di sistemi in grado di ottimizzare l’efficienza energetica.

Design

Il grande successo dei dispositivi indossabili è dovuto soprattutto allo stile, infatti si tratta di apparecchi elettronici di tendenza, con i quali valorizzare il proprio outfit in ogni occasione, dall’attività fisica al lavoro. Per questo motivo bisogna scegliere lo smartwatch con il design giusto, a seconda se vuoi indossarlo per fare sport, nel tempo libero oppure in situazioni professionali. Alcuni modelli sono davvero eleganti e raffinati, mentre altri sono più sportivi e adatti a un look streetwear e casual.

In commercio sono disponibili opzioni per tutti gusti, con cinturini in silicone o in metallo, cassa in acciaio, plastica o in alluminio, per non parlare delle serie esclusive come gli Apple Watch firmati Hermès. Alcuni device prevedono la possibilità di cambiare il cinturino, una soluzione perfetta per adattare lo stile dello smartwatch ad ogni evento, rendendolo più o meno sportivo o per usarlo allo stesso tempo da una donna e da un uomo.

Funzioni

L’aspetto principale da valutare per l’acquisto dello smartwatch sono ovviamente le funzionalità. Questi oggetti si comprano proprio per quello che sanno fare, dal rilevamento dei battiti cardiaci al monitoraggio del sonno, senza dimenticare il conteggio delle calorie, il calcolo della distanza percorsa e gli avvisi quando si rimane troppo tempo seduti. Naturalmente ci sono anche le notifiche social, SMS e gli avvisi per le e-mail, comprese le chiamate di emergenza presenti in alcuni device di fascia medio/alta.

Da verificare è anche il tipo di connettività proposta, ad esempio Bluetooth, Wi-Fi o mobile tramite scheda SIM, per assicurare un’integrazione perfetta con lo smartphone e mantenere una certa indipedenza. Dopodiché ci sono le app che si possono installare all’interno dello smartwatch, con modelli che forniscono un’ampia scelta di applicazioni per gli allenamenti, l’intrattenimento o la domotica residenziale. Lo stesso vale per il modulo GPS, molto utile per una localizzazione più precisa della posizione, oppure sensori come l’altimetro, la bussola o il barometro.

I migliori smartwatch per qualità-prezzo

Vigorun

Tra i migliori smartwatch da donna, un modello con un buon rapporto qualità-prezzo è il bracciale smart Vigorun. Questo dispositivo indossabile vanta un design delicato e sportivo, è leggero e impermeabile, con certificazione IP68 e resistenza anche alle immersioni in acqua. Lo schermo è touchscreen da 1,3 pollici, con autonomia fino a 10 giorni e programmi di allenamento tramite l’app VeryFitPro. Per quanto riguarda le funzionalità sono presenti il monitoraggio del battito cardiaco, il rilevamento del sonno, il contapassi e il conteggio delle calorie, con notifiche SMS e social, controllo del musica e compatibilità con Android e iOS.

Pro

Cronometro

Illuminazione automatica

Tante funzioni per lo sport

Contro

Autonomia

Manca GPS

UMIDIGI Uwatch GT

Un ottimo smartwatch di buona qualità è l’UMIDIGI Uwatch GT, un dispositivo moderno caratterizzato da un design elegante e accattivante. Questo modello dispone di cardiofrequenzimetro, contapassi, cronometro e rilevamento delle calorie bruciate durante l’attività fisica, con rivestimento impermeabile e resistente alle immersioni fino a 50 metri. Lo smartwatch è compatibile con smartphone Android e iOS, propone un display touchscreen da 1,3 pollici ben illuminato, con connettività Bluetooth 5.0, modulo GPS e app VeryFitPro con 12 modalità per lo sport, dallo yoga al nuoto.

Pro

Bluetooth 5.0

Autonomia elevata

Impermeabile

Contro

Display TFT

Amazfit Bip Lite

Uno degli smartwatch più venduti per qualità-prezzo è l’Amazfit Bip Lite, un activity tracker sportivo e moderno, con cinturino in silicone e un peso di appena 32 grammi. Il dispositivo consente di visualizzare le notifiche delle app come Facebook e WhatsApp, basta sincronizzare il device con lo smartphone, mentre il display touchscreen integra la funzionalità always on. Per la configurazione bisogna soltanto scaricare l’app My Fit, la batteria è potente e assicura un’autonomia di 14 giorni, con una memoria interna da 1GB e cardiofrequenzimetro.

Pro

Autonomia

Display luminoso

App My Fit

Contro

Mancano i sensori

Connettività

Huawei Watch GT

Uno smartwatch con un buon rapporto qualità-prezzo è il Huawei Watch GT, un orologio smart con un design molto elaborato e un profilo adatto soprattutto per gli uomini. Considerato uno dei migliori smartwatch Huawei, questo modello mette a disposizione un quadrante rotondo con display touchscreen da 1,39 pollici, compatibilità con device Android e iOS, autonomia fino a 14 giorni e tecnologia di localizzazione GPS, Glonass e Galileo. Tanti i sensori e le funzionalità, tra cui l’altimetro, la bussola, il barometro, il giroscopio e il sistema per il monitoraggio del battito cardiaco con tecnologia ottica PPG.

Pro

Altimetro

Design

Autonomia

Contro

Always on solo standby

Amazfit GTS

Tra i migliori smartwatch per qualità-prezzo c’è l’Amazfit GTS, un indossabile con funzionalità avanzate di fitness tracker, modulo GPS + Glonass e rivestimento resistente alle immersioni fino a 5 ATM. Questo dispositivo è disponibile in 5 colorazioni differenti, propone le notifiche smart e dispone di un grande display AMOLED touchscreen da 1,65 pollici. Il rilevamento della frequenza cardiaca è continuo 24/7, inoltre non mancano il monitoraggio del sonno, il conteggio delle calorie e della distanza percorsa. La potente batteria garantisce fino a 14 giorni di autonomia, con 12 modalità di allenamento per l’attività sportiva.

Pro

GPS + Glonass

Display AMOLED

Autonomia

Contro

Prezzo

Honor Magic Watch 2

Il miglior smartwatch cinese per qualità-prezzo è l’Honor Magic Watch 2, un indossabile completo e piuttosto avanzato. Questo bracciale smart offre una cassa rotonda da 46 mm, con rivestimento impermeabile fino a 5 ATM, localizzazione satellitare GPS e Glonass, connettività Bluetooth e Wi-Fi oltre alla compatibilità con smartphone Huawei e Android. È presente il cardiofrequenzimetro con tecnologia TruSeen, il sistema TruSleep 2.0 per il monitoraggio del sonno, il contapassi e il misuratore delle calorie bruciate, con 15 programmi di allenamento. L’autonomia arriva a 14 giorni, con batteria da 455 mAh e chiamate integrate.

Pro

Monitoraggio del sonno

Cardiofrequenzimetro

GPS + Glonass

Contro

Prezzo elevato

Non misura l’ossigenazione del sangue

Garmin Vivoactive 3

Il miglior smartwatch per qualità-prezzo è il Garmin Vivoactive 3, un dispositivo unisex con GPS integrato, cardiofrequenzimetro e sistema Garmin Pay per i pagamenti in modalità Contactless. Il design è esclusivo e accattivante, mentre il device propone profili sport preimpostati, con allenamenti personalizzati e rilevamento dell’ossigeno nel sangue. Le funzionalità sono veramente tante, come il monitoraggio dello stress, il conteggio delle calorie bruciate, il calcolo della distanza percorsa e l’analisi della qualità del sonno.

Pro

Tante funzioni per lo sport

Pagamenti Contactless

Design esclusivo

Contro

Vestibilità

Manca Virtual Racer

Polar Ignite

Uno smartwatch veramente casual e avanzato è il Polar Ignite, un fitness watch dal design originale con un grande display TFT touchscreen con sensore di luce ambientale. È realizzato in fibra di vetro con ghiera in acciaio inossidabile, con cinturino in TPU e fibbia rinforzata in acciaio, con connettività Bluetooth e moduli GPS e Glonass integrati. Il rivestimento è impermeabile fino a 30 metri di profondità, quindi adatto per il nuoto, con sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, programmi per gli allenamenti e modalità stand-alone con collegamento in cloud.

Pro

GPS integrato

Allenamenti con FitSpark

Ricarica notturna

Contro

Manca saturimetro

Autonomia

Samsung Galaxy Watch

Equipaggiato con il sistema operativo Tizen OS, tra i migliori smartwatch di fascia medio/alta c’è senza dubbio il Samsung Galaxy Watch, un bellissimo wearable moderno ed efficiente. Il dispositivo integra la tecnologia NFC, propone un display Super AMOLED da 1,3 pollici, con un processore dual-core a 1,15 GHz e la connettività Bluetooth. Si tratta di un device dalla grande personalità, con schermo always on, collegamento con gli auricolari wireless per l’ascolto della musica, 39 tipi di allenamento e funzioni per il benessere tramite l’app Samsung Health.

Pro

Display Super AMOLED

Funzione always on

39 modalità di allenamento

Contro

Prezzo elevato

App solo notifica

Apple Watch Serie 3

Un eccellente smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo è l’Apple Watch Serie 3, meno esclusivo rispetto alla Serie 5 ma dotato di funzionalità davvero evolute e un design unico. Ovviamente c’è il modulo GPS integrato, per una localizzazione precisa e affidabile, con cassa in alluminio da 42 mm e cinturino Sport. Il sistema operativo è watchOS 5, compatibile con qualsiasi modello di iPhone, con Digital Crown, cardiofrequenzimetro ottico, processore dual-core S3, giroscopio e accelerometro.

Pro

Design

Cardiofrequenzimetro ottico

Modulo GPS

