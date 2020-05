Video e traduzione di X dei Jonas Brothers feat. Karol G, il nuovo singolo dal ritmo latino

Una canzone che anticipa l’estate X dei Jonas Brothers, che per questo nuovo singolo hanno collaborato con Karol G. Il brano è incluso nel pacchetto XV, uscito il 15 maggio e contenente due brani, X e Five More Minutes e soprattutto nato per rispondere alle continue richieste dei fan sul rilascio di nuova musica.

X dei Jonas Brothers ha uno stile ballabile e latino ed è stato anticipato nel documentario Happiness Continues, e proprio per questo i fan avevano chiesto a gran voce una release ufficiale. Five More Minutes, invece, era stata eseguita solo in marte durante i Grammy Awards 2020.

Happiness Continues è il secondo capitolo del documentario Chasing Happiness creato per Amazon che ripercorre l’ascesa della band al successo mondiale, dai primi concerti ai sold out.

Nel 2019 la band ha pubblicato il quinto album in studio Happines Begins, una vera sorpresa dopo lo scioglimento suggellato nel 2013 e di cui Nick si era assunto le responsabilità. Uno scioglimento che oggi sembra un lontano ricordo: i Jonas Brothers sono vigorosi e sul pezzo, cantano allegramente la frivolezza con inserti in lingua spagnola e sorprendono i fan lanciando nuova musica.

Sorprese di cui i Jonas Brothers sono avvezzi: prima che Happiness Begins fosse rilasciato avevano lanciato il singolo Sucker dopo aver cosparso la rete di indizi su una nuova opera. Happiness Begins arrivava ben 10 anni dopo l’ultimo disco, Lines, Vines And Trying Times del 2009.

In X dei Jonas Brothers con Karol G non mancano le ritmiche vigorose delle chitarre, ma a questo giro il loro pop viene declinato ai canoni della dance e della hit estiva, anche in termini di testo: “Baciami come se la tua ex fosse in questa stanza”, che non è certo un contenuto di spessore ma che restituisce quella spensieratezza di cui il mondo intero ha bisogno dopo il lockdown.

