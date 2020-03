Coronavirus a Roma, il caso di Pomezia legato al concerto dei Jonas Brothers

Il Coronavirus arriva a Roma e l’indagine epidemiologica effettuata sul caso di Pomezia evidenzia collegamenti con il ceppo lombardo. La figlia del poliziotto risultato positivo al Coronavirus aveva partecipato al concerto dei Jonas Brothers dello scorso 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Lo rendono noto gli organi di informazione. L’assessorato alla Salute della Regione Lazio precisa: “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia”.

“Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo”, aggiunge la Regione che immediatamente si è mobilitata per agevolare le indagini del caso.

Nessun focolaio autoctono, dunque, per il caso di Coronavirus a Pomezia. La famiglia in questione potrebbe essere stata infettata in Lombardia, regione che la figlia del poliziotto ha raggiunto a metà febbraio per partecipare al concerto della sua band preferita: i Jonas Brothers.

Dopo anni di silenzio, in seguito ad una pausa dalle scene, i fratelli Jonas sono tornati con il disco Happiness Begins e il relativo tour internazionale che ha previsto anche un unico concerto in Italia.

Da tutta la penisola si sono mobilitati centinaia di fan per l’evento dei Jonas Brothers e proprio in seguito alla partecipazione al concerto, il Coronavirus potrebbe essere stato spostato a Roma, questo è quanto si evidenza dalle indagini sul caso di Pomezia.

Nick, Kevin e Joe Jonas hanno in programma 92 concerti nell’ambito del tour mondiale per Happiness Begins, non solo in Europa ma anche in America Latina e negli Stati Uniti. Il lungo giro all’insegna della musica dei Jonas Brothers consente ai fan storici di ascoltare il nuovo disco dal vivo ma anche i brani più significativi della carriera del gruppo.

In scaletta non sono mancati brani come Strangers, S.O.S., Rollercoaster, Sucker ma anche medley e pezzi solisti dei fratelli Jonas, di nuovo sullo stesso palco dopo il percorso solista.