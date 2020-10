I Need You Christmas dei Jonas Brothers esce oggi, venerdì 30 ottobre. La ballad dei fratelli Jonas unisce il pianoforte e la chitarra in un singolo che guarda già al prossimo Natale, accompagnato da un’immagine di copertina dolce che raffigura di Jonas Brothers in uno scatto del passato.

“Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi” – commentano i tre fratelli. “Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa raffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino. Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale. Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo!”.

Non è la prima volta che i Jonas Brothers pubblicano un singolo natalizio: già l’anno scorso avevano pubblicato un brano dedicato al Natale, Like It’s Christmas, che ha raccolto oltre 130 milioni di stream in tutto il mondo. Forti del successo del brano natalizio precedente, il trio ritenta l’esperimento: esce oggi I Need You Christmas dei Jonas Brothers.

Il percorso dei fratelli Jonas ha avuto inizio diversi anni fa ma è stato poi interrotto da una brusca pausa di 6 anni he ha preceduto l’attesa reunion avvenuta nel 2019. Per i fan, increduli, un vero regalo poter riascoltare Sucker, brano pubblicato a sorpresa di grande risonanza mondiale. Da quel momento, i Jonas Brothers non si sono più fermati e I Need You Christmas è il nuovo singolo inedito che ci accompagnerà almeno fino alla fine di quest’anno.

I Need You Christmas dei Jonas Brothers (testo)

I need you, Christmas

Friends by the fire to hold

Times have been lonely

And lately I just feel alone

I need you, Christmas

Family with nowhere to go

Angels on treetops and angels in the snow

Oh, the cold

Seasons change, come and go

But there’s one thing I know

You’ll just stay the same

You don’t ever change

I miss the feeling

Waiting for Santa to show

Caroling late night

And all the children’s eyes aglow

I need you, Christmas

Oh how I miss you the most

Greetings from loved ones

And lovers under mistletoe

Oh, oh, oh

If you’re young, if you’re old

We all wait to be told

Just a simple phrase

“Have a Merry Christmas”

Ooh, ooh

Christmas, ooh, ooh, ooh

Seasons change, come and go

But there’s one thing I hope

You’ll just stay the same

You don’t ever change