Lady Gaga e Beyoncé con gli Obama per Dear Class of 2020, lo show Youtube per i maturandi e laureandi in quarantena

Ci saranno gli Obama ma anche Lady Gaga, Beyoncé, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Demi Lovao, Camila Cabello, BTS e molti altri ad animare Dear Class of 2020, l’evento virtuale di Youtube dedicato ai maturandi di quest’anno, costretti a diplomarsi e laurearsi in condizioni anomale a causa dell’emergenza Coronavirus.

La cerimonia Dear Class of 2020

Dear Class of 2020 sarà la cerimonia in streaming per gli studenti che prenderanno la maturità o la laurea in quarantena quest’anno, con artisti, influencer, celebrità, politici e premi Nobel pronti ad incoraggiarli e celebrarli in questo periodo di emergenza che segnerà un momento fondamentale delle loro vite.

Normalmente negli Stati Uniti la cerimonia di maturità è uno dei momenti più attesi ed emozionanti per gli studenti, segna un po’ il passaggio all’età adulta, la transizione verso il college o il mondo del lavoro, e lo fa anche in modo piuttosto scenografico, col tradizionale lancio dei diplomi che spesso si vede nei film e nelle serie tv. Stavolta non potrà avvenire con i consueti festeggiamenti in presenza, per evitare assembramenti.

Interventi ed esibizioni

Youtube ha ideato dunque un live streaming dedicato agli studenti di scuole superiori e università privati di questo momento di socialità, una maratona che inizierà sabato 6 giugno alle 21:00 italiane circa, con un simbolico lancio dei diplomi e una festa in musica per celebrare i diplomati. Ad aprire l’evento con un discorso ci saranno l’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle (ora protagonista del docufilm sulla sua biografia Becoming, disponibile su Netflix) per poi lasciare spazio agli interventi di Beyoncé (con un “messaggio ispiratore” per i maturandi), Lady Gaga ed altri grandi nomi come Alicia Keys, Kelly Rowland, l’ex protagonista di Scandal Kerry Washington, il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, Zendaya, il CEO di Google Sundar Pichai, l’ex segretario di Stato Condoleezza Rice, l’ex segretario alla Difesa Robert M. Gates. E ancora, sono previste le apparizioni del gruppo K-pop BTS, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Demi Lovato, Janelle Monáe, Billy Porter e molti altri. Tra coloro che si esibiranno con musica dal vivo ci saranno Maluma, Demi Lovato, Lizzo, Camila Cabello, Chloe x Halle.

Tra gli altri volti che hanno accettato di partecipare a Dear Class of 2020 figurano anche Andy Cohen, Bill e Melinda Gates, Joseph Gordon-Levitt e HitRecord, Ciara e Russell Wilson, gli attori del cast delle serie Euphoria e Riverdale e i creatori di YouTube Emma Chamberlain, John Green, NikkieTutorials e Mark Rober. Il tutto per una maratona di diverse ore tra interventi ed esibizioni musicali.

Come seguire Dear Class of 2020

Dear Class of 2020 sarà trasmesso il 6 giugno in tutto il mondo in streaming sul canale Youtube Originals e sul sito Learn@Home di YouTube (learnathome.withyoutube.com).