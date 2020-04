Come sarà Becoming di Netflix, l’essenza del documentario su Michelle Obama in uscita a maggio è già tutta nel trailer

Sarà uno degli eventi più attesi dell’anno sul fronte dell’intrattenimento, l’arrivo di Becoming di Netflix in streaming in tutto il mondo: il documentario su Michelle Obama, che racconta il tour di presentazione dell’omonima biografia rilasciata dall’ex First Lady nel 2018, debutta il 6 maggio a livello globale.

La prolifica regista di documentari Nadia Hallgren ha seguito Michelle Obama negli incontri grandi e piccoli avvenuti durante il tour di 34 città con cui Becoming è stato presentato al pubblico. Il documentario omonimo, prodotto dagli Obama con la loro società High Ground Productions nell’ambito del contratto siglato dalla coppia con Netflix, è stato annunciato come “uno sguardo intimo nella vita dell’ex First Lady Michelle Obama durante un momento di profondo cambiamento, non solo per lei personalmente ma per il paese in cui lei e suo marito hanno trascorso otto anni di grande impatto alla Casa Bianca“.

Obiettivo di questo film impostato con un filtro documentaristico non è solo mostrare la Obama che racconta se stessa e il suo libro best seller, diventato il più venduto del 2018 negli Stati Uniti dopo sole due settimane dall’uscita. Il tentativo è mostrare il potere di condivisione generato dalla sua vicenda umana, una storia magnetica e ispiratrice che ha conquistato lettrici e lettori di tutto il mondo, soprattutto tra chi sperava che nel quest’anno – o comunque in un imprecisato futuro – potesse esserci davvero quel “Michelle 2020” con la Obama candidata alle primarie del partito democratico per la scelta dell’avversario di Trump. La candidatura non è arrivata e le primarie – causa ritiro progressivo di tutti i candidati, da ultimo l’inizialmente favorito Bernie Sanders – hanno decretato che sarà Joe Biden, ex vice presidente e grande amico di Barack Obama, a sfidare l’attuale presidente. Ma la storia di Michelle ha qualcosa di diverso quelle classiche e impomatate delle dinastie politiche americane, che un po’ hanno stancato l’elettorato, come dimostrato dal fallimento della candidatura di Hillary Clinton nel 2016.

Se quella di Michelle Obama diventerà anche una storia di impegno politico attivo con una corsa per il Congresso o per la guida della Casa Bianca lo dirà il tempo, intanto la sua eredità di First Lady impegnata per il sociale, le donne, le minoranze e il miglioramento dello stile di vita degli americani viene celebrata come un lascito capace di fare presa soprattutto sulle giovani generazioni.

Già dal trailer di Becoming di Netflix è chiaro come il ritratto della figura di Michelle Obama sarà improntato soprattutto al racconto della sua capacità di ispirare nuove generazioni di donne e ragazze, afroamericane e non solo, con la sua storia personale di ragazza della periferia di Chicago, nata in una famiglia umile e diventata contro ogni pregiudizio ed ostacolo sociale una brillante avvocatessa e autorevole First Lady (già raccontata in parte dal film Ti amo Presidente del 2016, dedicato alla storia d’amore degli Obama). E ora certamente determinata a non fermarsi all’etichetta temporanea di FLOTUS.

Eccola, Michelle Obama, nel trailer di Becoming di Netflix, mentre risponde alle ragazze intervenute ad una presentazione del suo libro: a chi le chiede come è tornata alla normalità dopo la fine del mandato di Barack alla Casa Bianca, l’ex first lady prova a spiegare che non c’è un prima e un dopo, ma un continuum in cui continua ad esprimere se stessa e ad impegnarsi in quel che crede. “Non c’è da tornare indietro, oggi è tutto diverso e lo sarà per sempre: quindi non si tratta di tornare alla normalità ma di creare una nuova normalità – spiega la Obama durante un incontro con giovanissime ragazze a Philadelphia – Faccio quello che fate voi, sto capendo cosa voglio fare, a cosa tengo e questo processo richiede tempo“. A dimostrazione che la parentesi alla Casa Bianca dal 2008 al 2016 non è ciò che definisce questa brillante avvocatessa dalla vocazione per il sociale, la Obama precisa: “Quello che è accaduto in quegli otto anni è solo una piccola parte di me. Molto di quel che ero è accaduto prima“.

Michelle Obama ha accompagnato l’uscita del trailer e l’annuncio della release del documentario con una lunga nota per il pubblico, contrassegnata dall’invito a coltivare l’empatia in questo periodo di crisi sanitaria ed economica globale.