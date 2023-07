A poche ore dalla due giorni di grandi promozioni, ecco il secondo appuntamento con i migliori album in offerta prima del Prime Day di Amazon. In lista dominano gli artisti internazionali con i loro album più famosi, dal pop al rock, senza tralasciare l’r’n’b. Il Prime Day di Amazon partirà dalla mezzanotte di martedì 11 luglio e terminerà alle 23:59 di mercoledì 12 luglio.

Guns N’ Roses – Use Your Illusion II (1991)

Tra gli album in offerta prima del Prime Day – qui la prima parte – troviamo anche lo storico Use Your Illusion II dei Guns N’ Roses, l’album di Civil War, Knockin’ On Heaven’s Door, Don’t Cry e You Could Be Mine.

Offerta Use Your Illusion II Audio CD – Audiobook

Beyoncé – I Am… Sasha Fierce (2008)

Con I Am… Sasha Fierce Beyoncé mette sul piatto il risultato di un anno intenso di sperimentazione e creatività. Il disco presenta l’alter ego della popstar, Sasha Fierce, con il compito di proteggere la sua vita privata e dare un’identità all’artista quando sale sul palco. Nell’album troviamo la bellissima If I Were A Boy.

Rammstein – Liebe Ist Für Alle Da (2009)

Il disco di Pu**y e Ich Tu Dir Weh, che costerà ai Rammstein una censura in molti Paesi per i contenuti espliciti e violenti. Tuttavia, Liebe Ist Für Alle Da rimane uno dei migliori lavori della band di Till Lindemann a partire dall’opening track Rammlied.

Led Zeppelin – Celebration Day (2012)

Celebration Day si compone di un doppio CD e un DVD che documentanto lo storico concerto della band riunitasi nel 2007 alla O2 Arena di Londra, con Jason Bonham alla batteria al posto del padre scomparso nel 1980. Una band assolutamente in forma e presente di fronte a un pubblico comprensibilmente in estasi di fronte a Good Times Bad Times, Kashmir, Whole Lotta Love e tanti altri grandi successi.

Bruce Springsteen – Springsteen On Broadway (2018)

In Springsteen On Broadway il Boss cattura i momenti più belli del suo spettacolo intimo e acustico a Broadway, con versioni più calde e addolcite dei suoi più grandi successi.