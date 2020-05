Problemi Con Tutti (Giuda) è il nuovo singolo di Fedez, il ritorno del rapper alla musica

Un lockdown movimentato, quello del rapper milanese: sebbene avesse annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo delle sette note dopo la pubblicazione di Paranoia Airlines, sui social è arrivato l’annuncio di un nuovo singolo di Fedez.

Sono passate poche settimane da Le Feste Di Pablo in featuring con la rapper Cara, e nelle ultime ore sulla bacheca di Federico Lucia è spuntata la preview di Problemi Con Tutti (Giuda), che potremo ascoltare a partire dalla mezzanotte.

Il rapper ha lanciato un video di pochi secondi in cui possiamo sentire l’intro e le prime battute della canzone, un flow veloce accompagnato da synth in progressione.

Un lockdown movimentato, dicevamo, perché mentre l’ex socio di J-Ax scrive e pubblica nuova musica si trova anche alle prese con uno scontro con il Codacons per via delle donazioni destinate al San Raffaele di Milano, oltre alla querelle con Maurizio Gasparri che in un tweet aveva annunciato di volerlo denunciare senza precisare il motivo, un gesto che aveva scatenato l’ironia del rapper: “A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”.

Il nuovo singolo di Fedez farà parte di un nuovo album? Non esistono notizie a riguardo, per il momento. Il rapper ha pubblicato l’anteprima per rispondere alla domanda: “Quando torni a fare un po’ di rap?“ che tanti fan gli hanno rivolto.

L’ultimo disco di Fedez, infatti, è proprio quel Paranoia Airlines uscito nel 2019 come primo ritorno da solista dopo l’esperienza con J-Ax dell’album Comunisti Col Rolex (2017) e probabilmente, durante la quarantena, Federico Lucia è riuscito a mettere in ordine un po’ di nuove idee.

Il titolo del nuovo singolo di Fedez potrebbe essere la risultante dei tanti scontri che il rapper sta affrontando in questo periodo storico, come una risposta alle pesanti critiche che di sicuro gli hanno fatto sentire nostalgia per la musica.