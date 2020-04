Fedez e Chiara Ferragni con Milano Aiuta a sostegno delle famiglie in difficoltà

Fedez e Chiara Ferragni con Milano Aiuta a supporto delle famiglie in difficoltà. Questa mattina, i Ferragnez hanno consegnato la spesa a tutti coloro che necessitavano di un aiuto per poter portare generi alimentari di prima necessità in tavola.

Ai tempi del Coronavirus, l’aiuto reciproco trova posto tra le strade delle città italiane, da nord a sud della penisola. Nascono gruppi di supporto e di volontariato, si consolidano quelli già esistenti e anche Fedez e Chiara Ferragni si mobilitano.

Hanno preso parte oggi a Milano Aiuta, un’iniziativa del comune di Milano a sostegno di anziani e famiglie in difficoltà. I due, insieme ai volontari, hanno raccolto frutta e verdura, hanno poi suddiviso i prodotti e li hanno imbustati prima di procedere con le consegne alle famiglie. Si sono recati quindi nei punti di raccolta per distribuire i generi alimentari alle famiglie della zona a loro assegnata.

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso delle immagini sui social per far conoscere Milano Aiuta ai fan. Si tratta di un’iniziativa che sostiene 4900 famiglie a settimane per un totale di 16.000 persone. Milano Aiuta necessita del supporto di tutti: ha bisogno di donazioni da parte di singoli individui e/o di aziende, oltre che di volontari disponibili alle consegne.

Per sostenere Milano Aiuta è a disposizione l’indirizzo email milanoaiuta@comune.milano.it al quale scrivere per offrire donazioni di derrate alimentari.

“Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessita’ di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta’. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che puo’aiutare potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it.

Today we worked as volunteers with Comune di Milano to give groceries to the families in need, and It was such a rewarding experience”