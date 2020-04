Nuovo scontro tra Fedez e Gasparri, ancora una querela dal Senatore: “Più aggiungi e più ti costa”

Si accende lo scontro tra Fedez e Gasparri, senza che questa volta ve ne sia motivo. L’annuncio arriva dal profilo Twitter del Senatore, che ha fatto sapere di essere pronto a intraprendere le vie legali contro Fedez per “le sue parole”, senza che sia specificato a quali dichiarazioni possa riferirsi.

Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui.

Fedez non riesce però a comprendere quali siano i motivi che hanno spinto il Senatore di Forza Italia a intraprendere le vie legali, anche se il loro rapporto è ormai testo da molti anni. La sua risposta è praticamente immediata, e approfondita.

“Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi Faccina che sorride a bocca aperta e suda freddo. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua”.