Marvel: il film dedicato a Nova potrebbe essere già in sviluppo

Nova potrebbe presto arrivare nel Marvel Cinematic Universe. Il film dedicato al componente dei New Warriors potrebbe già trovarsi nelle primissime fasi di sviluppo.

A diffondere la notizia è stato il team di The Illuminerdi, che ha anche sottolineato che la fonte è interna a Marvel Studios. Non è chiaro se l’indiscrezione si riferisca a un film per il grande schermo o a una serie televisiva per la piattaforma Disney+.

Nova (il cui alter ego è Richard Rider) è nato nei fumetti Marvel nel 1976. Richard Rider, un giovane studente universitario, veniva preso di mira da alcuni bulli. Un giorno, però, la sua vita cambiò per sempre. Centurione Nova I si trovava in fin di vita in una navicella a causa dell’attacco di Zorr il conquistatore. Centurione Nova I, per vendicarsi del nemico, iniziò a cercare qualcuno che potesse prendere i suoi poteri. La scelta ricadde proprio su Richard Rider, che divenne così Nova. Successivamente entrò anche nei Vendicatori Segreti di Steve Rogers (il gruppo apparso dopo la Civil War).

Da diverso tempo si parla della possibile introduzione di Nova nel MCU e, dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame, non si può escludere la possibilità che il giovane eroe possa diventare uno dei protagonisti delle prossime fasi. Anche un rumor diffuso qualche mese fa faceva intendere che Nova possa sbarcare in questo vasto universo cinematografico. Effettivamente, Marvel ha prenotato già diversi slot per le uscite, ma sappiamo solo che arriverà Black Panther 2, Guardiani della Galassia 3 e Captain Marvel 2. A loro si affiancherà realmente Nova?

Potrebbe anche essere che il personaggio venga introdotto in un altro film, ad esempio in Guardiani della Galassia 3. Si tratta di un personaggio molto apprezzato dai lettori e che potrebbe perfettamente integrarsi nel MCU.