Xbox Series X mostra i muscoli: Assassin’s Creed Valhalla e tutti i nuovi giochi di Inside Xbox

Xbox Series X inizia a svelarsi in modo assai più concreto. Dopo aver snocciolato tutte le specifiche tecniche ufficiali e mostrato al mondo il design della sua console next-gen, ora Microsoft ha infatti deciso di far scendere in campo i veri protagonisti della prossima – e di qualsiasi altra – generazione: i videogiochi! Come promesso e ampiamente anticipato, l’appuntamento con Inside Xbox del 7 maggio 2020 ha permesso ai fedelissimi del colosso di Redmond e ai semplici curiosi di ammirare più da vicino alcuni dei titoli third party indirizzati alla prossima macchina da gioco made in USA. Il tutto grazie ad annunci in World Premiere, a trailer di progetti già noti e a spezzoni di gameplay dedicati a pezzi da 90 come il recentissimo – e attesissimo – Assassin’s Creed Valhalla. L’evento digitale, in poco meno di mezz’ora, ha allora offerto un golossissimo primo sguardo sulle esperienze di gioco di prossima generazione. Molti di questi titoli – se ne contano 13 – sono progetti nuovissimi e sono stati presentati per la prima volta al pubblico questo pomeriggio, per poi andare ad affollare la line-up di lancio in tempo per le festività natalizie di quest’anno.

E se è vero che nel video poco più in alto in questo stesso articolo potete recuperare l’intera puntata speciale di Inside Xbox, allo stesso modo sappiamo che si tratta solo dell’inizio della strategia comunicativa di Microsoft per l’uscita di Xbox Series X. Maggiori informazioni su queste produzioni e su quelle firmate Xbox Game Studios saranno rivelate nelle puntate di Xbox 20/20 dei prossimi mesi, durante le quali Xbox svelerà la propria visione sulla next-generation con maggiori informazioni su hardware, giochi, piattaforme, servizi e altro ancora. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio quali “magie” in pixel e poligoni ci attendono sul prossimo device della “grande M”, chiamato a scontrarsi a muso duro con la rivale PlayStation 5 di casa Sony.

Xbox Series X: 13 giochi in uscita, trailer e novità

Prima di tutto sappiamo che tutti i giochi mostrati oggi saranno ottimizzati per Xbox Series X, e dunque progettati per sfruttare le potenzialità della nuova console, tra cui la risoluzione in 4K fino a 120 frame al secondo, il DirectStorage, il sistema DirectX Raytracing accelerato via hardware, e tempi di caricamento super veloci. Alcuni dei titoli – andrò man mano a specificare quali – sfrutteranno la tecnologia Smart Delivery, grazie alla quale sarà possibile acquistare il videogioco una sola volta, ottenendo sempre la migliore versione su ogni console Xbox.

Non si poteva che partite con Assassin’s Creed Valhalla, annunciato una manciata di giorni fa da Ubisoft per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X – in questo caso abbraccerà lo Smart Delivery – con uno spettacolare trailer in cinematica. E che ora si è mostrato con un filmato che mescola sapientemente sequenze narrative e puro giocato, in cui vediamo il protagonista in azione, vale a dire il predone vichingo Evior. A seguire, spazio a Bright Memory Infinite, visionario sparatutto dell’autore cinese Zeng Xiacheng. Sviluppato dai ragazzi di FYQD-Studio, questo particolare sparatutto ci porterà in una futuristica e tentacolare metropoli dell’anno 2036, dove uno strano fenomeno sta dando del filo da torcere agli scienziati di tutto il mondo. La risoluzione del problema sarà affidata alla Supernatural Science Research Organization (SRO) che grazie ai suoi agenti dovrà indagare sul mistero. Call of the Sea – anche lui dotato di opzione Smart Delivery – è invece un adventure/puzzle game con visuale in prima persona ambientato negli anni ’30. E che racconta la storia di Norah, una donna sulle tracce del marito scomparso in una spedizione. La ricerca si svolge su una strana ma bellissima isola del Sud Pacifico, piena di segreti che attendono di essere svelati. In Chorus – sempre Smart Delivery su next-gen -, prossimo progetto di Deep Silver, andremo poi a vestire i panni di Nara, una pilota da caccia con un passato tormentato, e di Forsaken, il suo caccia stellare, intraprendendo un viaggio di redenzione per sfidare un nemico implacabile e abbattere il culto oscuro che l’ha creata.

L’Inside Xbox dedicato a Xbox Series X è stata anche l’occasione di Codemasters per annunciare DiRT 5, nuovo capitolo della serie di racing game dotato di Smart Delivery, e per EA Sports per alzare il sipario sullo sportivo Madden NFL 21, dedicato al football americano. Andiamo poi a scoprire l’affascinante Scarlet Nexus di Bandai Namco e Scorn, un suggestivo gioco di avventura horror in prima persona ambientato in un universo da incubo con forme bizzarre e cupe tappezzerie. Second Extinction è invece un intenso sparatutto cooperativo a 3 giocatori, in cui l’obiettivo è spazzare via i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta. Sarà dotato di tecnologia Smart Delivery, proprio come The Ascent, un gioco di ruolo solitario e cooperativo, ambientato in un mondo cyberpunk. Chiudono questa colorata carrellata videoludica l’horror psicologico The Medium, pensato espressamente per la nuova generazione, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 e Yakuza: Like a Dragon, entrambi con Smart Delivery con Xbox Series X.