L’ultima notizia, tra l’altro confermata dalla Sony, circa un aumento di prezzo della console PS5 ha scatenato non pochi malumori tra gli appassionati del gaming. I nuovi incrementi, già effettivi da ieri, hanno portato il costodella PS5 standard da 499 euro a 549; per il modello Digital Edition, sprovvisto del lettore Blue-Ray, si è passati da 399 a 449 euro. Naturalmente, gli stessi gamer si sono chiesti se anche la rivale Microsoft avesse pensato di fare lo stesso. La game console Xbox, con i suoi diversi modelli, potrebbe avere il medesimo trattamento?

In un tweet Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners, ha fatto in modo di rassicurare gli utenti in fermento spiegando la ragione alla base dell’aumento del prezzo da parte di Sony, che vorrebbe mantenere coerente la redditività dell’hardware passando l’aumento dei costi ai consumatori dato che l’alta richiesta di console da parte degli stessi permetterà di pervenire agli obiettivi annuali. Hamand afferma che è un po’ più improbabile che anche la Xbox segua questa politica, anche se l’ha escluso categoricamente. Inoltre, al momento i costi sono più bassi perché la maggior parte delle vendite della console ha luogo in America. L’analista ha poi affermato che la Xbox Series S è stata una mossa vincente per la Microsoft poiché in grado di offrire la possibilità di fruire di giochi di nuova generazione, ma ad un costo più basso rispetto alla Sony.

Al momento, quindi, nessun aumento in vista, ma in futuro non si sa. Per adesso gli utenti che preferiscono la console della Microsoft pagheranno per la Xbox Serie S 300 euro, mentre per la Serie X il costo resta di 500 euro. Purtroppo, non si possono escludere aumenti in futuro non verrà messo, in qualche modo, un freno all’inflazione dovuta alla guerra che ha provocato un’interruzione delle catene di approvvigionamento in diversi settori.

