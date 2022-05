Gran bella sorpresa la disponibilità della console Microsoft Xbox Series S su Amazon di questa domenica 15 maggio. il prodotto, non sempre in vendita sul noto store e anche altrove per mancanza di scorte sufficienti per la domanda del pubblico è proposto anche in sconto rispetto al suo valore di listino. Insomma, si tratta di un’occasione importante che tanti gamers farebbero bene a non lasciarsi sfuggire per nulla.

La disponibilità della Xbox Serie S odierna riguarda la versione all digital del dispositivo per il gaming. Il prezzo di listino del prodotto sarebbe pari a 299 euro ma, proprio in queste ore sullo store di Amazon, è in sconto fino a 271 euro. Si tratta di uno sconto di circa il 10%: per niente male considerando che spesso non è per nulla possibile acquistare la console perché non pronta alla vendita.

L’altro aspetto interessante dell’attuale disponibilità delle unità di Xbox Serie S è che le console in vendita sono anche subito pronte alla consegna. Acquistando proprio in questa mattinata del 16 maggio il dispositivo di casa Microsoft sarà possibile riceverlo a casa martedì 17 maggio. Sono da prendere in considerazione anche altre promozioni che riguardano, invece, l’acquisto in bundle della console con qualche titolo come Forza Horizon odeterminati accessorio come cuffie o controller. Di contro alla presenza di scorte della Serie S in queste ore, va tuttavia chiarito che per la serie X non ci sono unità pronte alla vendita appunto.

Naturalmente le condizioni di vendita fin qui dichiarate potranno subire dei cambiamenti in maniera repentina, sulla base della disponibilità o meno di scorte per la console. Anche se un po’ meno rispetto alla soluzione gaming rivale PS5, anche le console Xbox tendono ad essere quasi introvabili da tempo. Meglio affrettarsi dunque all’acquisto per non restare a bocca asciutta.