Una nuova disponibilità PS5 è programmata per oggi 29 settembre sull’e-commerce di settore GameStop. C’è un orario esatto in cui saranno messe a disposizione le console, di certo in numero esiguo a fronte della domanda. Vanno poi comunicate le informazioni già annunciata sul modello pronto per il pubblico di gamers e sulla live dedicata allo specifico evento.

Esattamente come accaduto anche la settimana scorsa, anche in questo ultimo mercoledì del mese di settembre, la disponibilità PS5 sarà garantita in concomitata una diretta sul canale Twitch di GameStop. L’appuntamento è stato fissato per le ore 16 e il canale da seguire sarà esattamente quello legato al sito specialistico appunto, raggiungibile a questo indirizzo.

Nell’annuncio per la rinnovata disponibilità PS5 su GameStop di questa giornata, si è parlato solo di uno specifico modello protagonista dell’evento odierno. Per i fortunati utenti destinatari della console, ci sarà a disposizione solo la variante Digital Edition, ossia quella senza lettore Blue-Ray e che ha un costo di listino di 399 euro. Non è tuttavia chiaro per il momento se lo specifico prodotto, per la vendita delle prossime ore e come è successo sempre negli ultimi tempi, sarà abbinato i bundle con titoli e accessori che ne faranno lievitare il suo valore commerciale.

Molto probabilmente ben pochi giocatori vedranno soddisfatto il loro desiderio di ottenere la console Sony nel pomeriggio. La disponibilità PS5 su GameStop come su Amazon, Mediawgniate a pochi pezzi in vendita. Anche in vista delle ormai non lontane feste natalizie, bisognerà tentare ogni strada di acquisto, almeno se si vorrà portare il gioiellino hi-tech sotto l’albero.