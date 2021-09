Dopo le ultime flash sale di Mediaworld della settimana, ecco che si torna finalmente a parlare di disponibilità PS5 pure su GameStop. Il sito specializzato in gaming non ha ancora comunicato il momento esatto in cui la console sarà messa in vendita ma ha dato comunque appuntamento a tutti i potenziali acquirenti nella giornata di domani 22 settembre, per una live su Twitch do certo interessante.

Come già accennato, Mediaworld ha messo a disposizione nuove scorte proprio di PS5 nella giornata di ieri e poi anche oggi (sempre nel primo pomeriggio, ovvero alle 15). Mancava invece all’appello da un po’ una qualsiasi comunicazione da parte di GameStop per il via ad una nuova vendita del prodotto di casa Sony. In queste ore lo store invece ha lasciato spiazzati tanti clienti con una nota Facebook diversa dal solito. Invece di far sapere il giorno e l’orario esatto in cui ci saranno nuove scorte del dispositivo pronte all’acquisto, ha fatto riferimento invece ad una diretta su GS TV che si preannuncia rivelatrici di corpose informazioni.

Domani pomeriggio 22 settembre, più esattamente alle ore 16, tanti gamers non potranno dunque mancare la live sul canale Twitch di GameStop raggiungibile a questo indirizzo. L’invito alla visione d’altronde è rivolto direttamente a coloro che vogliono acquistare la console il prima possibile. Si presume che nell’occasione della diretta vengano comunicate le coordinate temporali per una nuova vendita online oppure venga anche resa nota una specifica procedura per accaparrarsi una unità di console.

La nuova modalità, a dire la verità, un po’ sibillina con la quale GameStop vuole comunicare di certo la rinnovata disponibilità PS5 è frutto del particolare momento che stiamo vivendo. Purtroppo la mancata presenza di scorte della soluzione più ambita dai gamers comporta la necessità per i rivenditori di ricorrere anche a qualche novità per distribuire più equamente quanto presente nei nuovi magazzini. Magari proprio domani conosceremo un nuovo modo con il quale lo store procederà alle vendite.