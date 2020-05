Quando esce Assassin’s Creed Valhalla? Una data (credibile) spunta in rete

Il primo trailer di Assassin’s Creed Valhalla ha convinto praticamente tutti. E non solo per via delle sue tantissime visualizzazioni su YouTube – che in pochi giorni hanno superato addirittura il record del precedente Assassin’s Creed Odyssey -, ma per via dei tanti commenti di approvazione ricevuti da esperti del settore e da semplici appassionati, che hanno apprezzato il setting scelto dagli sviluppatori di Ubisoft Montreal per dare vita al nuovo capitolo dell’ormai longeva saga “rosso sangue” della francese Ubisoft. Il colosso d’Oltralpe ha infatti deciso di trascinarci nel IX secolo d.C., in quegli anni bui in cui l’Inghilterra subì le invasioni delle genti norrene.

Impersonando Eivor, uno spietato predone vichingo, la prossima declinazione di Assassin’s Creed vuole allora raccontare i conflitti di questo antico popolo, mentre cercheranno di stabilire un nuovo insediamento nel cuore di una lotta di potere per il controllo dell’Inghilterra. Il tutto con la promessa di immergere i gamer in uno splendido scenario dinamico e liberamente esplorabile, fatto anche di meccaniche mai viste prime come quella degli assalti, oltre alla possibilità di espandere il proprio insediamento e sviluppare il proprio potere e la propria influenza sul territorio di gioco.

E se è vero che le premesse di Assassin’s Cred Valhalla paiono davvero incoraggianti, per il momento “mamma” Ubisoft non si è ancora sbottonata sulla data di uscita ufficiale, fissandola ad un generico “Holiday 2020” su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – quindi PS5 e Xbox Series X. Allo stesso modo, il titolo sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo evento Microsoft – previsto il 7 maggio e dedicato ai videogame di prossima generazione per Xbox Series X – con un primo video di puro gameplay. Nell’attesa, dalla rete arrivano comunque indizi sulla possibile release.

Assassin’s Creed Valhalla, data di uscita ad ottobre 2020?

In particolare, l’utente conosciuto su forum Reddit con il nickname “Reqqu” ha dichiarato in un topic – raggiungibile a questo indirizzo – di aver avvistato la data di uscita di Assassin’s Creed Valhalla su uno store locale, nella pagina dedicata al preordine. L’informazione è stata poi in seguito rimossa, ma non prima che l’utente riuscisse a catturare alcuni screenshot, che rivelano un debutto a quanto pare programmato per venerdì 16 ottobre 2020.

Reqqu ha poi ammesso di non voler pubblicare le immagini per non ledere la catena di vendita, ma le ha comunque inviate per una verifica ai moderatori del forum, che hanno confermato la loro esistenza nei commenti al post senza cancellarlo. Per il momento non sappiamo se si tratti di un mero placeholder, mentre restano certe le diverse edizioni svelate da Ubisoft che andranno ad affollare in futuro gli scaffali fisici e digitali. Voi siete interessati all’acquisto? Il mese di ottobre vi pare credibile come periodo di lancio di Assassin’s Creed Valhalla su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti in calce, dandolo libero sfogo alle vostre impressioni sul promettente ritorno degli Assassini più amati del videoludo.