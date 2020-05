Grey’s Anatomy 16 verso il finale di stagione in Italia: anticipazioni ultimo episodio dell’11 maggio

Termina anche in Italia la programmazione di Grey’s Anatomy 16, col finale di stagione anticipato a causa dell’emergenza Coronavirus. La serie si è fermata a 21 episodi dei 25 inizialmente previsti, per via del lockdown che ha interrotto le riprese a marzo.

La sedicesima stagione si è conclusa il 9 aprile su ABC negli Stati Uniti e termina anche in Italia con l’episodio di lunedì 11 maggio in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky).

Grey’s Anatomy 16 è stata piuttosto fortunata da concludersi con un episodio che, malgrado non fosse stato scritto per quello scopo, ha saputo fungere da finale di stagione, perché ricco di trame che hanno trovato uno sbocco o un colpo di scena importante.

Nel 21° episodio, dal titolo Buon viso a cattivo gioco (Put on a happy face), la malattia misteriosa di Richard trova finalmente una diagnosi, il matrimonio di Teddy e Owen è ormai alle porte e Amelia è pronta a dare alla luce il suo bambino. Decisamente un buon mix di elementi per andare a comporre un finale di stagione: come ha sottolineato la showrunner Krista Vernoff, il caso ha voluto che questo capitolo avesse una una conclusione forzata ma tutto sommato fortunata (qui la nostraa recensione).

Ecco la trama del finale di stagione di Grey’s Anatomy 16, in onda lunedì 11 maggio alle 22:00 su FoxLife dopo Station 19. Sempre a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’episodio va in onda in versione originale, sottotitolata in italiano, vista l’impossibilità di garantire le attività di doppiaggio nell’ultimo mese.

Link cerca di convincere Amelia a prendersela comoda durante l’ultima fase della sua gravidanza. Hayes pone a Meredith una domanda sorprendente e Owen fa una scoperta scioccante.

La programmazione di FoxLife del lunedì sera proseguirà con Station 19, che continuerà fino all’8 giugno, quando sarà trasmesso il 16° ed ultimo episodio della terza stagione dello spin-off di Grey’s Anatomy. Si tratterà peraltro di un crossover con la serie madre, ricco di medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Il prossimo autunno la serie arriverà su La7, che trasmetterà la sedicesima stagione in chiaro (e ha già opzionato anche la diciassettesima). Da maggio negli Stati Uniti iniziano i lavori di scrittura di Grey’s Anatomy 17, attesa a settembre su ABC e in autunno su FoxLife.