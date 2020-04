Tutte le novità su HBO Max, dalla data di lancio ai trailer delle prime serie originali

A quasi un anno dalla circolazione delle prime informazioni sulla sua nuova piattaforma streaming, WarnerMedia è pronta al lancio di HBO Max. Il servizio debutterà negli Stati Uniti il 27 maggio 2020 e proporrà un abbonamento mensile dal costo di 14,99$.

Il catalogo arriverà a comprendere più di 10.000 ore di contenuti originali, ma al debutto conterà anzitutto su film e serie tv firmati Warner Bros., DC, Cartoon Network, Looney Tunes, Adult Swim, CNN, oltre a varie produzioni di reti terze.

Per quanto riguarda le serie tv originali, nel nostro primo sguardo a HBO Max abbiamo annunciato il coinvolgimento di numerosi volti noti della tv e del cinema nello sviluppo di nuovi progetti. Da Issa Rae a Mindy Kaling, da Greg Berlanti a Reese Witherspoon ed Ellen DeGeneres, sono molti i creativi di Hollywood già impegnati nella creazione di contenuti originali per HBO Max.

A questi si è aggiunto di recente anche J.J. Abrams, che con la sua Bad Robot è già al lavoro su tre nuove serie originali. La prima, Overlook, sarà un horror-thriller ispirato a Shining di Stephen King. La seconda sarà presumibilmente articolata in più produzioni televisive e cinematografiche; l’universo di riferimento sarà quello di Justice League Dark. La terza sarà il drama Duster, incentrato sulle vicende di un autista per una banda criminale in ascesa.

La tanto attesa reunion del cast di Friends per uno speciale inedito dovrà invece attendere. Le riprese, previste inizialmente per il 23 e il 24 marzo, sono state rimandate a data da destinarsi in attesa di capire se e quando l’emergenza Coronavirus permetterà al settore dell’intrattenimento di tornare al lavoro ai soliti ritmi. D’altro canto HBO Max potrà vantare già al lancio tutta una serie di nuovi contenuti, dei quali sono già stati pubblicati i primi trailer.

Uno di questi, Love Life, vede Anna Kendrick nei panni della protagonista e racconta il viaggio dal primo all’ultimo amore, e il modo in cui le persone con le quali attraversiamo la vita ci aiutino a diventare ciò che siamo. La serie sarà composta da episodi da trenta minuti ciascuno e seguirà un protagonista diverso in ogni stagione. Nel cast figurano anche Zoe Chao, Peter Vack, Sasha Compere, Lesley Manville.

Il lancio di HBO Max sarà accompagnato poi dal debutto di On The Record, in cui si racconterà la storia di Drew Dixon, dirigente musicale e una fra le prime donne afroamericane a cavalcare l’onda del #MeToo e accusare pubblicamente Russell Simmons di abusi sessuali.

Nel catalogo di HBO Max ci sarà spazio anche per Legendary, una sorta di talent show ambientato nella scena ballroom già osservata in Pose. In quesa nuova produzione le house si daranno al voguing sfidandosi con balli e sfilate per contendersi lo status di house leggendaria. Il cast comprende MC Dashaun Wesley e DJ MikeQ, mentre tra i giudici figurano Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado e Megan Thee Stallion.

Per e con un pubblico più giovane, Craftopia sarà invece una competizione fra ragazzini tra i 9 e i 15 anni condotta dall’influencer LaurDIY. I concorrenti dovranno mettere alla prova la propria immaginazione acquistando materiali, partecipando a sfide creative e dando vita a creazioni fuori dal comune per conquistare la Craftrophia.

La nuova serie dei Looney Tunes Cartoons sarà invece un’operazione nostalgia in piena regola. Personaggi leggendari come Bugs Bunny, Duffy Duck, il canarino Titti, Willy il Coyote e Beep Beep torneranno su HBO Max in 80 episodi da 11 minuti con storyline adattate al pubblico moderno.

Il mondo di Sesame Street – Sesamo Apriti – tornerà invece alla ribalta in The Not-Too-Late Show With Elmo, un talk show in stile Letterman in cui Elmo intervisterà ospiti celebri quali i colleghi Jimmy Fallon e John Oliver, l’attrice Black Lively, i Jonas Brothers e il comico John Mulaney.

Sesamo Apriti Set di 2 Ernie e Bert Articolo Regalo per Tutte Fans Der Sesamstrasse

Collezionismo - Collezione Tutte Erhältlichen Personaggi

Il nostro obiettivo principale è avere contenuti straordinari per tutta la famiglia, e la programmazione di HBO Max che non vediamo l’ora di presentare il 27 maggio avrà qualcosa per ognuno, ha commentato Robert Greenblatt, Presidente di WarnerMedia Entertainment. Pur nel pieno di una pandemia senza precedenti, i team al lavoro su ogni aspetto della piattaforma stanno mettendo a punto contenuti diversificati, della miglior qualità, capaci di competere al più alto livello.

Abbiamo selezionato meticolosamente un catalogo sopraffino e collaborato con i migliori creativi in tutti i generi per offrire ogni mese serie e film originali che programmeremo e promuoveremo affinché abbiano un forte impatto culturale. […] Il catalogo di contenuti originali disponibili al lancio è emblematica della varietà di voci, della qualità e della portata della programmazione alla quale puntiamo, ha aggiunto Sarah Aubrey, COO di HBO Max.

Non sono ancora state comunicate informazioni ufficiali sull’arrivo della piattaforma in Europa, dunque per il momento parrebbero restare valide le indicazioni fornite lo scorso anno su un possibile lancio in Europa nel 2021.