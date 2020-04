Astronomical x Fortnite: Travis Scott canta a colpi di emote e skin nel Battle Royale

Si chiama Astronomical x Fortnite la prossima frontiera dell’intrattenimento videoludico firmata dai talentuosi ragazzi di Epic Games. E che, come avrete già capito, fa rima con la celebre Battaglia Reale della compagnia americana, giocatissima ormai da più di tre anni su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura dispositivi mobile iOS e Android compatibili. Una frontiera che a questo giro non va a coinvolgere supereroi come gli Avengers o il più recente Deadpool, ma una vera e propria star della musica internazionale, per un evento che vuole unire videogame e note su un palco virtuale di sicuro effetto.

Ci riferiamo al rapper Travis Scott, che con Astronomical x Fortnite terrà tutta una serie di appuntamenti nella Battaglia Reale per eccellenza:

Venerdì 24 aprile alle 16:00 (apertura sala d’attesa 15:30)

Sabato 25 aprile alle 06:00 (apertura sala d’attesa 05:30)

Sabato 25 aprile alle 17:00 (apertura sala d’attesa 16:30)

Domenica 26 aprile alle 00:00 (apertura sala d’attesa 23:30)

Non solo, per tutti i giocatori saranno messi a disposizione costumi ed emote esclusivi – considerando che il buon Travis è entrato ora a far parte della serie Icone di Fortnite esattamente come il noto streamer Ninja -, nonché la possibilità di sbloccare altri contenuti completando le sfide – di cui vi abbiamo snocciolato tutti i dettagli in questo articolo dedicato e che saranno disponibili già da questo pomeriggio. E se è vero che tutti i partecipanti all’evento Astronomical riceveranno anche il deltaplano Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratuite, nelle ultime ore sono emersi in rete tramite leak praticamente tutti gli oggetti cosmetici in arrivo, condivisi poi con la community via Twitter:

Nello specifico, con Astronomical x Fortnite vedremo debuttare nel negozio in game la skin di Travis Scott con stile alternativo, la emote Head Banger, lo strumento da raccolta Diamond Jack e il costume Astro Jack, anch’esso dotato di stile alternativo. Per il momento non è chiaro il costo delle skin – si vocifera possa essere di 1.500 V-Buck -, mentre le indiscrezioni parlano pure di un possibile bundle che andrà a comprendere tutti gli oggetti. In ogni caso l’appuntamento resta imperdibile, soprattutto perché Travis Scott presenterà sul palco virtuale di Fortnite il suo nuovo singolo.