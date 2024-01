Quella di I Know? di Travis Scott è forse la storia di un assist. In primo luogo perché il rapper ha scelto di girare il video sei mesi dopo l’uscita del singolo un po’ per rilanciarsi nel 2024; in secondo luogo perché lo stesso video ha il profumo e il sole dell’Italia.

I Know? di Travis Scott è uno dei singoli più apprezzati dell’album Utopia, quarta esperienza in studio del rapper. Il brano è uscito nel luglio 2023 incluso nella tracklist del disco, poi è stato lanciato in radio nel settembre 2023.

Il brano è stato scritto dallo stesso artista insieme a Oz, Coleman, Buddy Ros, Kobe Hood e Terrance George e prodotto dai primi quattro. La canzone è uno sfogo del rapper contro tutti coloro che lo accusano di abusare di sostanze stupefacenti. Giudizi, questi, che Travis Scott considera intrisi di ipocrisia e non realmente nati dalla volontà di aiutarlo.

Musicalmente vicino al singolo 5% TINT, questo brano è uno dei pochi nei quali Travis Scott non ha fatto ricorso all’autotune. I Know? è stato rilanciato il 23 gennaio 2024 con l’uscita del video ufficiale.

Per rendere ancora più popolare un brano, bisogna attirare a sé popolarità: Travis Scott lo ha fatto scegliendo due nomi eccellenti della cultura internazionale di massa, Emily Ratajkovski (qui la nostra scheda) e la modella Anok Yai.

Tutto normale, se non fosse che Emily Ratajkovski si mostra con la maglietta dell’Inter. Un dettaglio, questo, che ha fatto impazzire i tifosi che si sono precipitati sui social per celebrare l’accoppiata. Un po’ meno contenti, ovviamente, i tifosi delle altre squadre italiane.

[Chorus]

Tell me, is you still up? (Up)

It’s 5 AM and I’m drunk right now

Tell me, can we still fuk? (Fuk that s*it)

One of one, I’m in the zone right now

Tell me, am I still? (Mm)

Tellin’ you just how I feel right now

You said it’s just the drugs and I know

I know, I know, I know, I know, I know, I know

I lied too, way before (Let’s go), before

Before I had you right inside my arms

But then again, I could be drunk (It’s lit, yeah)

[Verse 1]

Baby, I don’t wanna sound righteous (Yeah)

I got twenty bit*hes suckin’ like bisons

I just eeny, meeny, miney, roll the dices, I pick her (Pop it, pop it)

She ain’t even really my type, and I hear

She been losin’ herself to the night shift

She been losin’ herself and I get, oh, girl, yeah, I get it

Yeah, yeah, you’ve been fightin’ for your shot

And you’ve been searchin’ for your spot

Girl, I feel it, yeah, girl, I feel it, yeah

Oh, you think you got your groove

But you want someone like you (Let—)

[Chorus]

Tell me, is you still up? (Up)

It’s 5 AM and I’m drunk right now

Tell me, can we still fck? (Fuk that s*it)

One of one, I’m in the zone right now

Tell me, am I still? (Mm)

Tellin’ you just how I feel right now

You said it’s just the drugs and I know

I know, I know, I know, I know, I know, I know (Ooh, it’s the kid, know it, damn it)

I lied too, way before, before (How they feelin’, how they feelin’ right here, ooh)

Before I had you right inside my arms (Feelin’ like some money tonight)

But then again, I could be drunk (Yeah)

[Verse 2]

I know, mami, I know (Know), it’s 2 AM, don’t stress (Stress)

At three, that bullshit kick in, in thirty, you’ll feel your best

I turned my whole spot to crucial, it’s crucial, the way I left (It’s lit)

Upstairs is like a low, my new bitches be the best (Let’s go)

I’m lookin’ at her, when her startin’ to turn into you (Her)

Now you startin’ to fuck up my mind, is it you, is it her?

We brought Booby Trap to the ‘burbs

F29 is my address, in case you ain’t heard

It’s floodin’ upstairs, it’s a leak

I don’t make it squeak, make it squirt

I make this shit beat, bon appétit when I feast

Slippin’ and slide through the streets

It takes a finesse, especially in this Cabriolet G

Engine make it hard to creep

Just leave the gate open, through the side door, I’ma creep (Ooh, ooh)

Are you by the Turrell? And are the kids downstairs asleep?

And are you upstairs by yourself? A minute from there

Is there some room for me? Baby, do tell, do tell

[Chorus]

Tell me, is you still up? (Up)

It’s 5 AM and I’m drunk right now

Tell me, can we still fuk? (Fuk that s*it)

One of one, I’m in the zone right now

Tell me, am I still? (Mm)

Tellin’ you just how I feel right now

You said it’s just the drugs and I know

I know, I know, I know, I know, I know, I know

I lied too, way before (Let’s go), before

Before I had you right inside my arms

But then again, I could be drunk