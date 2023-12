Oggi 3 dicembre non funziona Fortnite a dovere per tanti italiani e, a dirla tutta, anche per un gran parte dei giocatori del titolo di tutto il mondo. Per essere più precisi, le anomalie non si sono verificate neanche solo a partire da questa domenica ma più che altro dalla serata di ieri. La notizia positiva è che possiamo individuare quali siano le cause degli errori, così da individuare anche i probabili tempi di ripristino dell’esperienza in game tradizionale.

I più incalliti giocatori del titolo di Epic Games avranno già capito che, se non funziona Fortnite Battaglia Reale oramai da ore, i problemi sono partiti con il lancio del nuovo evento del gioco denominato Big Bang. Quest’ultimo si è svolto nella serata di ieri per noi italiani, più esattamente dalle ore 20. Si è trattato dello spettacolo in game che ha segnato la fine del Capitolo 4 e l’inizio del Capitolo 5 e che ha incluso anche una collaborazione con LEGO. Normale che la novità abbia attirato subito una grande attenzione di pubblico: come ci siamo abituati a constatare anche nel corso di altri eventi cruciali, i numerosissimi accessi contemporanei dei giocatori hanno mandato letteralmente in tilt i server del game ieri sera e per buona parte della notte scorsa. Peccato che all’alba di questa domenica 3 dicembre non sia cambiato granché e si registrano ancora tante difficoltà nelle nuove sessioni. Nel frattempo, Epic Games non ha rilasciato riscontri sulla situazione attuale ma di certo saranno in corso degli interventi tecnici per migliorare la situazione.

Fino a quando non funzionerà Fornite? Vista la portata dell’ultimo evento, possiamo ipotizzare che i problemi di accesso o di utilizzo del titolo continueranno ad esserci durante tutta la giornata odierna. Le anomalie e tutti gli errori visualizzati dovrebbero tuttavia attenuarsi con il prosieguo di questa domenica e finalmente tutti potranno accedere al nuovo capitolo del gioco e utilizzarlo senza più alcun tipo di difficoltà.

Continua a leggere su optimagazine.com