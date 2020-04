Travis Scott in Fortnite: tutte le sfide e le skin dell’evento speciale

La cavalcata di Fortnite e della sua Battaglia Reale pare non volersi arrestare. Dopo più di tre anni dal lancio del suo shooter costruttivo – disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile -, i ragazzi di Epic Games continuano infatti ad aggiornarlo a suon di update gratuiti ed eventi speciali. Non a caso il titolo è arrivato addirittura alla Stagione 2 del suo secondo capitolo, andando pure ad introdurre di recente il Chaos Engine, vale a dire un nuovo motore per la gestione della fisica in game. Non solo, non è raro che la produzione sparacchina incroci il suo cammino con quello di nomi di assoluto richiamo, tra franchise esistenti sul mercato e personaggi dello star system.

L’ultima grande attrazione nell’universo di Fortnite, come già saprete, sarà un grande concerto virtuale di Travis Scott, legato all’evento Astronomical. Evento che, come ci si potrebbe aspettare, metterà sul piatto una skin speciale e un dorso personalizzato, ottenibile tramite delle sfide speciali che terranno impegnati i player dal 24 al 26 aprile con una serie di appuntamenti esclusivi che vedranno lo svolgersi di concerti e altri show con protagonista il celebre rapper, pronto pure a lanciare la sua nuova canzone sfruttando la cassa di risonanza mediatica del videogame di Epic.

Astronamical x Fortnite, tutte le novità dell’evento

E se è vero che manca ormai pochissimo all’avvio dell’evento, nel frattempo il leaker FortTory ha svelato tutte le novità in arrivo con Astronamical x Fortnite nel giocatissimo Battle Royale. Si parte dal palco che ospiterà l’esibizione virtuale – visibile nel tweet presente poco più in alto -, catturato in notturna e caratterizzato dalla presenza di una gigantesca ruota panoramica che riprende il concept del parco divertimenti alla base di Astroworld. Le immagini, sempre via Twitter, mostrano pure la skin del cantante e un altro costume ancora avvolto nel mistero, senza dimenticare il già citato dorso a tema:

Questi contenuti potranno essere sbloccati dai fan completando sfide specifiche, anche loro al centro di un leak:

Danza per dieci secondi sulla pista da ballo

Rimbalza su almeno cinque teste astro

Visita il palco nord a Sabbie Sudate

Non solo, sappiamo che tutti coloro che parteciperanno all’evento di Fortnite di Travis Scott – e a prescindere dal completamento delle sfide – riceveranno in regalo il deltaplano Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratis. Cosa ne dite, parteciperete anche voi?