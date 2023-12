Niente panico: i giocatori che si chiedono perché non funziona Fornite oggi 7 dicembre non devono temere alcun down per l’amato titolo di Epic Games. Siamo invece al cospetto di una manutenzione annunciata per un aggiornamento corposo quanto atteso: quello che introduce la collaborazione con Lego all’interno del game e che farà compagnia agli utenti durante tutto il periodo estivo.

Il nuovo aggiornamento Lego per Fortnite introdurrà nel gioco una nuovissima modalità di sopravvivenza, quest’ultima in uno in stile molto simile a quello presente in un altro titolo molto amato come Minecraft. Il grosso intervento di manutenzione è partito dopo le ore 8 per noi italiani ma è ancora in pieno svolgimento (almeno al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 12 circa). Evidentemente il grosso intervento necessario per introdurre la nuova modalità ha richiesto del tempo aggiuntivo rispetto alle canoniche due o tre ore di solito necessarie per questi update.

Visto che Fortnite ancora non funziona oggi 7 dicembre, quando possiamo sperare in un ritorno alla normalità di tutte le funzioni di gioco? Come sempre, Epic Games non fornisce delle informazioni esatte sui tempi di ripristino di tutte le funzioni di gioco del suo titolo di punta. Nonostante tutto, anche sulla base di esperienze del passato più o meno recente, possiamo ritenere che verso ora di pranzo ogni aspetto del titolo dovrebbe tornare online. Possiamo solo avanzare delle ipotesi ulteriori: la grossa novità della modalità Lego potrebbe spingere molti giocatori ad avviare la loro sessione in game proprio a metà giornata. La speranza è che gli accessi di certo numerosissimi e contemporanei non provochino dei rallentamenti o addirittura dei blocchi.

Per restare informati sul funzionamento o meno di Fornite in questa giornata, il consiglio che possiamo fornire a qualsiasi giocatore è quello di seguire l’account Fortnite Status su X, sempre pronto a pubblicare qualsiasi aggiornamento sullo stato del servizio di gioco.

